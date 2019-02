Uniek Volley proef G-sporters bij Sliedrecht Sport

Volleybalvereniging Sliedrecht Sport start vanaf 23 februari een proef. Mensen met een (verstandelijke) beperking kunnen vanaf die datum op de club terecht voor Uniek volley.

Ervaren trainers van Sliedrecht Sport laten G-sporters op drie zaterdagen ‘onbeperkt’ kennis maken met uniek volley in sporthal De Basis in Sliedrecht.

Uniek volley breed omarmt

Commissielid Roel Boer van Sliedrecht Sport: “Zowel onze dames als heren doen het landelijk heel goed maar we willen er ook voor de G-doelgroep zijn. Wij met drie trainingen om te kijken of er genoeg animo is.”

Elders in Sliedrecht kunnen mensen met een beperking ook al in G-teams terecht om te korfballen en voetballen. “De leden van Sliedrecht Sport omarmen het initiatief voor Uniek Volley in elk geval breed” stelt Boer. “Al heel wat vrijwilligers en andere leden hebben zich gemeld om te helpen bij de trainingen.”

Pannenkoeken als afsluiter

De trainingen zijn bedoeld voor mensen die willen kennismaken en eventueel in het Uniek Volley willen instromen. “Wij stimuleren in eerste instantie de ontwikkeling van motorische vaardigheden maar ook het sporten in groepsverband.”

“En na afloop van elke training eten wij met de groep pannenkoeken als gezellige afsluiter”, zegt Boer. Iedere aspirant G-sporter die met volleybal wil kennismaken is welkom. Wij hanteren geen leeftijdsgrens en ook mensen van buiten Sliedrecht mogen aansluiten.”

Training op individueel niveau

“Wij trainen elk G-sporter op zijn of haar eigen niveau. Wij kijken dus per persoon waar wij oefeningen moeilijker of juist wat makkelijker kunnen maken”, stelt Boer. Sliedrecht Sport beoordeelt na de drie trainingsdagen of de club door gaat met Uniek Volley.

G-sporters die willen kennismaken met volleybal kunnen zich voor per e-mail Uniek Volley aanmelden. De drie trainingen vinden plaats op 23 februari en 2 en 16 maart as.

