Nieuw pleidooi voor landelijke competitie blindenvoetbal

België, Duitsland en Frankrijk hebben een nationaal team blindenvoetbal. Nederland nog niet. Maar daar komt zo snel mogelijk verandering in als het aan Gehandicaptensport Nederland (GN) ligt.

GN benadert vanaf midden november Nederlandse profclubs om te vragen of zij teams willen opzetten voor een Nederlandse competitie blindenvoetbal.

Via profclubs

Directeur Dos Engelaar hoopt dat via een blindencompetitie het eerste nationale blindenvoetbalteam van Nederland kan worden opgezet. De KNVB en GN hebben al vaker geprobeerd om blindenvoetbal van de grond te krijgen maar tot nu toe zonder succes.

Engelaar denkt dat de poging dit keer wel zal slagen. “In Nederland zijn zo’n 320.000 mensen slechtziend of blind. De strategie via de profclubs is in andere landen succesvol gebleken. Deze clubs hebben veel meer promotiekracht om vrijwilligers en blinde of slechtziende spelers aan te trekken.”

Blindenvoetbal maar geen blinde keeper

De Paralympische sport heeft, met wat uitzonderingen, ongeveer dezelfde regels als ‘gewoon’ voetbal. Er zitten belletjes aan de bal en een team bestaat uit vijf spelers. En elke speler heeft een blinddoek om, behalve de keeper.

“De doelman is niet blind, anders kan hij nauwelijks ballen tegenhouden”, zegt Dorien Cornelis. Zij speelt voor de Belgian Blind Devils, het nationale blindenteam van België.

Communicatie en oriëntatie

De gemiddelde voetballer houdt niet van een oorverdovende stilte na een prachtige goal. Maar niet voor Cornelis en haar teamgenoten. “Het belangrijkste in onze sport is communicatie en oriëntatie.”

“Zodra het publiek juicht kun je de aanwijzingen van de keeper, de coach of je medespelers niet meer horen. Daarom vraagt de scheidsrechter voor elke wedstrijd of het publiek stil wil zijn.”

Voy

“Wie naar de bal rent moet ‘voy’ roepen om zichzelf kenbaar te maken. Na jaren trainen kun je goed horen waar iedereen op het veld staat en welke kant de bal op moet.”

“Ik ben verdediger. Soms kan ik het zelfs horen als een aanvaller aan de andere kant van het veld is en zich langs mij probeert te lopen. En het gaat er op het veld wel wat harder aan toe dan bij normaal voetbal.”

GN heeft nog geen antwoord ontvangen van de aangeschreven clubs. “Begrijpelijk want zij hebben ons verzoeken net binnen. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat blindenvoetbal nu van de grond gaat komen”, zo denkt Engelaar.

