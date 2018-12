O.L.D.I. in reguliere competitie onder vlag van vv LMO

John Retel Helmrich staat wekelijks druk gebarend langs de sportvelden. Niet omdat hij zich ergens over opwindt maar omdat hij trainer is van O.L.D.I. (Oud Leerlingen Doven Instituut) Rotterdam.

Het team van O.L.D.I. bestaat uit dove en slechthorende spelers. Dit jaar speelt het team bij Sportplusvereniging vv LMO voor het eerst mee in de reguliere competitie van de KNVB .

Reguliere competitie

De spelers van Oldi Rotterdam komen al uit in de zaal- en veldcompetitie van de KNDSB (Koninklijke Nederlandse Doven Sportbond). Maar deze competitie heeft elk jaar maar vier speelrondes.

Daarom ontstond bij het team de behoefte om deel te nemen in een reguliere competitie. Retel Helmrich trok de stoute schoenen aan en benaderde het bestuur van de vv Linker Maas Oever (LMO). Hij vroeg het bestuur of hij met O.L.D.I. in de zondag reserve zesde klasse kon aansluiten onder de vlag van LMO.

Warm gevoel

“Ik had bij LMO direct al een warm gevoel en wij voelden ons hier heel welkom”, zegt Retel Helmrich. “En de club heeft al ervaring met G-voetbal dus dat was een voordeel. Van het bestuur konden wij van start en inmiddels hebben wij al meer dan tien wedstrijden gespeeld. Ondanks het feit dat wij onderaan staan doen de jongens het hartstikke goed.”

Stopgebaar

De ontmoetingen met de tegenstanders van O.L.D.I. verlopen goed. Voor elke aftrap gaat Retel Helmrich even langs de scheidsrechter en de trainer van de tegenstander voor een praatje.

“Ik leg dan de situaties van onze spelers uit en vraag of zij daar een beetje rekening mee kunnen houden. Want de jongens horen niet altijd het (fluit)signaal van de scheidsrechter. Dan moeten ze even een stopgebaar maken.”

Retel Helmrich vindt het belangrijk dat mensen zonder gehoorbeperking in contact komen met doven en slechthorenden. “Want als je doof bent leef je toch in een andere wereld. Een sportvereniging is dan een ideale plek om te integreren.

Follow @Allesportzaken