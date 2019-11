Riante kortingsconstructie voor G-voetbal bij SO Soest

Ook bij SO Soest kunnen mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking G-voetballen. Deze vorm van voetbal staat voor deze groep al twintig jaar op het programma. Deze spelers zijn al niet meer weg te denken van de club.

SO Soest zoekt voor het G-voetbal een nog belangrijkere positie. De vereniging vindt dat iedereen moet kunnen voetballen. Mensen met een beperking dus net zo goed.

Korting op de contributie

Tot het seizoen 2019/2020 betaalde een G-voetballer contributie conform zijn leeftijdsgroep. SO Soest heeft nu de jaarlijkse contributie verlaagd en dus aantrekkelijker gemaakt. De club doneert zelf 35 euro per G-voetballer en de stichting La Dolce Vita doet daar ook nog eens 35 euro bij.

In totaal krijgt een G-voetballer per seizoen dus 70 euro korting op de contributie. De contributie voor het seizoen 2020/2021 gaat dus maar 138 euro bedragen, inclusief wedstrijdkleding.

SO Soest wil meer G-spelers

De club hoopt met deze korting nog meer spelers met een beperking te kunnen laten sporten. Barend de Zoete van stichting La Dolce Vita : “Mensen met een beperking moeten de maatschappij in.”

“Zij moeten lekker naar buiten, andere mensen ontmoeten en andere emoties beleven. Sport kan daarbij een sleutelrol spelen. Je leert via je sport dat je veel meer kunt dan je misschien dacht.”

Meer begeleiding organiseren

De club zoekt uit of er meer hulp te vinden is voor deze enthousiaste groep sporters. SO Soest praat op het ogenblik met meerdere organisaties om te onderzoeken wat kan en wat niet.

De club gaat ook subsidie aanvragen om het vervoer naar het complex en uitwedstrijden te organiseren. SO Soest wil in het seizoen 2020/2021 graag starten met twee G-voetbalteams. De trainingen voor de G-voetballers zijn elke dinsdagavond. En elke zaterdag spelen de G-voetballers hun wedstrijden in de KNVB-competitie.

Follow @Allesportzaken