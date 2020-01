G-hockeyfamilie AMHC Upward voor spelers en ouders

Hockeyclub Upward organiseert al jaren G-hockey voor spelers uit de wijde omgeving. Binnen de club is een G-hockeyfamilie ontstaan die voor zowel de spelers als de ouders heel bijzonder is.

Het gaat bij Upward niet alleen om tophockey. G-hockey is er voor zowel de beginnende als de meer ervaren G-hockeyers. Maar ook voor de ouders.

Vergoeding voor trainers Upward

Een van de belangrijke coördinatoren bij de club is Veronique van der Schans. “Ik heb 17 jaar geleden het G-hockey hier opgezet. Samen met een hockeymoeder die ook een kind met een verstandelijke beperking had. Mijn dochter speelt nu niet meer maar ik draag de G-hockeysport nog steeds een warm hart toe.”

Upward heeft 1.250 leden waarvan maar 41 hockeyers G-hockey speelt. “Van de club krijgen we een vergoeding voor de acht trainers die elke week helpen met de trainingen. Daarvan organiseren wij bijvoorbeeld een kerstdiner, een eindejaarscadeau en sponsoring voor de spelers voor de Special Olympics.”

G-hockey is de stabiele factor

In die 17 jaar zijn er al acht nieuwe voorzitters geweest. Maar G-hockey is binnen Upward altijd een stabiele factor geweest. “Wij hebben de sport goed georganiseerd. Toch is het elk jaar weer spannend hoe het bestuur het G-hockey binnen de club ziet.”

“G-sporters betalen al jaren maar 100 euro contributie. Het bestuur houdt rekening met mensen die van een Wayong uitkering moeten rondkomen maar die toch willen sporten. Continuïteit en zo weinig mogelijk veranderingen zijn voor G-sporters belangrijk. Daar gaat de club heel goed mee om.”

Verhouding werken, wonen en vrije tijd

Het belangrijkste doel van G-hockey is plezier in bewegen en in teamsport. De sport vergroot het zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. “Mijn dochter moest na 14 jaar lang 6-tal hockey drie jaar geleden helaas stoppen. Haar handicap is dat zij een soort epileptische aanval kan krijgen waardoor zij buiten bewustzijn kan raken.”

Maar Van der Schans is niet gestopt nadat haar dochter niet meer kon hockeyen. Zij is samen met een andere moeder nog steeds de drijfveer achter het G-hockey bij Upward.

Veel vrienden en vriendinnen

“Mijn dochter gaat nog steeds vaak mee naar de trainingen en wedstrijden. Zij heeft hier veel vrienden en vriendinnen rondlopen waarmee zij ook via whatsapp contact houdt. Zij houdt ook alle standen bij. G-hockey is ook sociaal heel erg belangrijk.”

G-hockey is een veilige plek voor spelers en ouders. En langs de lijn delen heel wat ouders hun zorgen rondom de problematiek van de spelers. “Binnen Upward is een G-hockeyfamilie ontstaan.” Dat vindt Van der Schans heel belangrijk. Dat maakt G-hockey voor de spelers en ouders heel bijzonder.”

