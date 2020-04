G-hockey bij HC Ares geïntegreerd in de clubcultuur

G-hockey bij HC Ares draait mee in de G-hockey competitie en de G-hockeyers trainen samen met de LG-hockeyers. Elke week traint een fanatieke G-hockeygroep bij de club in Apeldoorn.

In 2004 koos het bestuur van HC Ares voor een meer maatschappelijk koers. De club heeft nu Al bijna 17 jaar een grote groep G-hockeyers met een mooi programma.

G- en LG-hockeyers samen

“Wij hebben het voor elkaar om een G1 en een G2 team op de been te krijgen. En komend seizoen starten wij zelfs met een 6-tal hockeyteam”, vertelt Trainer Jules Groenenberg. HC Ares is de enige club waar een LG-hockeyer onderdeel is van het G-hockey team. G-hockeyers hebben een verstandelijke beperking, LG-hockeyers hebben zo’n beperking niet.

Te hoog gegrepen

Het G1 en het G2 van HC Ares bestaan uit acht spelers en zijn succesvol. Het G1-team promoveerde naar de hoogste klasse maar daar had Groenenberg problemen mee. Het team heeft namelijk weinig extra spelers. “Wij hebben bij de KNHB bezwaar aangetekend omdat wij dit niveau voor ons te hoog vinden. Elke speler moet wel plezier in het hockey houden.

De afgelopen weken kreeg Ares zes aanmeldingen bij het G-hockey. Dat het G-hockey bij Ares hard gaat, is vooral te danken aan de fanatieke groep vrijwilligers. Groenenberg ziet zichzelf in de rol van coördinator van het G-hockey.

Eerst even praten

“Ik besteed veel tijd aan het G-hockey bij HC Ares. Voordat ouders hun kind lid maken, praat ik altijd eerst even met hen en met het kind. En wanneer een trainer een keer niet kan, dan ben ik ook nog weleens op het veld te vinden.” G-hockey is niet zo’n dure sport, bij een club zoals Upward in Arnhem zijn G-spelers al voor 100 euro per jaar lid.”

Extra motivatie

“Wij zien voor het G-hockey bij HC Ares een mooie ledengroei richting het nieuwe seizoen. Wij kunnen zelfs een extra team inschrijven. En Heren 1 gaat ons assisteren bij de trainingen. Groenenberg: “Samenwerking met ons vlaggenschip is goed voor de motivatie van de G-hockeyers.”

“En hoe mooi zou het zijn als onze G-hockeyers op zondag ook bij Heren 1 komen kijken. Als wij Dames 1 ook zouden vragen om te assisteren, zouden zij dat zeker doen. Maar dit team is nog net iets te jong om ons te helpen.”

