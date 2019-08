Extra geld JFSC voor aangepast sporten helpt echt

Aangepast sporten is vaak duurder. Tot 31 augustus is in Zutphen voor kinderen met een beperking extra geld beschikbaar. Daar hebben al meer dan 60 kinderen gebruik van gemaakt.

Beleidsondersteuner Nermin Caliskan: “Aangepast sporten is vaak duurder vanwege de kleinere lesgroepen, intensievere begeleiding en/of speciale spullen nodig zijn.”

Huilen en schreeuwen

Hüseyin Çakan heeft ervaring als sporttrainer én als pedagogisch jeugdzorg medewerker. Veel kinderen die hulp zoeken weten zijn boks- en kickbokstraining te vinden. “In een sportschool gaan trainen is vaak een grote drempel. Veel kinderen voelen zich bekeken. Maar hier mag je huilen, schreeuwen en zijn wie je bent.”

Mijn hoofd is nu leeg

Çakan leerde de regeling voor aangepast sporten kennen via een moeder die een JFS-bijdrage had aangevraagd. “De zoon wilde meer zelfvertrouwen krijgen. Hij kropte alles op en ontplofte daarna, met alle gevolgen van dien.”

Hij is na zes maanden trainen zo gegroeid dat hij de stap naar groepstraining maakt. En ook buiten de sportzaal gaat het veel beter. Hij kan nu op school beter mee omdat zijn hoofd leeg is. “Daar doe je het voor.”

Fondsen combineren

“Een moeder mailde mij dat zij zo dankbaar is”, zegt Calsikan. Het hele gezin is namelijk geholpen nu haar dochter met PTSS kan sporten. Ik probeer vaak fondsen te combineren zodat kinderen bijvoorbeeld met het Nationaal Fonds Kinderhulp ook nog een dagje uit kunnen.”

“Extra geld voor aangepast sporten is heel belangrijk. Een kind met autisme dat speciale zwemles nodig heeft, is na een paar lessen door het budget heen. Met wat extra geld kan het nu een zwemdiploma halen.”

Extra geld van SZW

Het extra geld voor aangepast sporten komt van SZW. “Het is jammer dat dit een éénmalige bijdrage betreft” zegt Caliskan. “Hiermee zijn zo veel kinderen geholpen. Ik hoop dat het ministerie dat ook in de evaluatie terugziet.”

Çakan is nog stelliger. “Een meisje dat bij mij sport heeft al diverse keren in instellingen gezeten. Het sporten doet haar goed. Ook haar artsen en moeder zien het verschil. Een terugval kost de overheid honderden euros per dag. Haar extra laten sporten kost daar maar een fractie van.”

