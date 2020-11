Online sessies over de ontwikkeling van G-sport

Door de corona maatregelen ziet ons sportleven er voorlopig wat anders uit. En dat geldt natuurlijk ook voor de ontwikkeling van G-sport. Gelukkig zijn wel interne wedstrijdjes voor de jeugd en trainen in kleine groepjes mogelijk.

Deelnemers aan deze sessies kunnen kiezen uit de thema’s vervoer, financiën en ledenwerving. Zij krijgen tijdens de sessie tips en worden meegenomen in succesvolle casussen. Deelnemers kunnen ook sparren met andere deelnemers en deskundigen. De sessie zijn tussen 7 en 14 december as.

G-voetbal wordt doorgaans regionaal gespeeld dus is het nodig om relatief grotere afstanden te rijden. Vaak zijn er niet genoeg begeleiders aanwezig om dit met meerdere auto’s te organiseren. Bovendien brengt het rijden de nodige kosten met zich mee. Er zijn clubs die dit handig en structureel hebben opgelost.

Er zijn meerdere manieren om extra geld te genereren voor G-teams. Een relatief onbekende manier daarvoor is het toepassen van crowdfunding. Het Fonds Gehandicaptensport en ING nemen de clubs mee in het opzetten en uitvoeren van succesvolle crowdfunding.

Hoe pak je dit aan en hoe communiceer je erover? Wat zijn de belangrijke ins en outs om er een succes van te maken? Maar de organisatoren staan tijdens deze sessie ook stil bij andere mogelijkheden voor sponsoring en/of subsidie.

Na een enorme stijging vanaf 2005, neemt het aanbod van jeugd G-teams de afgelopen paar jaar wat af. Dit heeft onder andere te maken met doorstroom naar de senioren en concurrentie van ander aanbod. Er is dus doorlopend aandacht nodig om te zorgen voor instroom van nieuwe, jonge G-sporters.

Maar de ontwikkeling van G-sport is niet altijd zo eenvoudig. In de sessie ledenwerving krijgen deelnemers voorbeelden en tips van clubs die de werving succesvol hebben opgezet.

