West-Brabant aan de slag met Grenzeloos Actief

Breda Actief heeft mede de samenwerking tussen zeven gemeenten in West-Brabant op het gebied van aangepast sporten tot stand gebracht. Deze samenwerking is onlangs officieel geworden tijdens de voorlichtingsbijeenkomst over het programma ‘Grenzeloos actief‘.

Het is de ambitie van de zeven gemeenten in West-Brabant om in de komende drie jaar zo’n 50.000 mensen met een beperking meer te laten bewegen.

Passend sportaanbod

De sportdeelname van mensen met een beperking blijft ook in West-Brabant achter bij die van mensen zonder beperking. Bovendien blijkt het voor hen veel minder vanzelfsprekend te zijn om dicht bij huis een passend sportaanbod te vinden. Maar daar willen deze gemeente nu verandering in aanbrengen.

50.000 mensen

Daarom hebben de gemeenten Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk, Roosendaal en Oosterhout de handen ineengeslagen. Zij willen in drie jaar 50.000 mensen met een beperking meer laten bewegen. Dit stelde gedeputeerde Henri Swinkels tijdens een bijeenkomst voor wethouders en beleidsambtenaren in West-Brabant.

Grenzeloos Actief

Het ministerie van VWS wil via het sport- en beweegprogramma ‘Grenzeloos actief‘ een beter en landelijk sport- en beweegaanbod tot stand brengen. Het doel is om iedereen met een beperking de mogelijkheid te bieden om te ergens te kunnen sporten en te bewegen. En om dit tot een succes te maken is samenwerking tussen lokale en regionale partijen van groot belang.

Bijdrage van het ministerie

VWS heeft t/m 2018 zo’n 6,6 miljoen euro ter beschikking gesteld voor de uitvoering van Grenzeloos actief. Hiervan is 2 miljoen euro bestemd voor vervoer. Voor mensen met een beperking is het heen en weer reizen naar sportaccommodaties vaak lastig.

