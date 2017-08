Vrouwen U20 pakken Europese titel Ultimate Frisbee

Er ging het afgelopen weekend veel aandacht uit naar voetbal en het WK Atletiek in Londen. Maar Nederland werd ook weer ergens Europees kampioen in. De frisbee vrouwen U20 hebben namelijk met 15-8 de titel ‘Ultimate Frisbee‘ gepakt ten koste van Rusland.

Het is een knappe prestatie maar veel mensen realiseren zich helemaal niet hoe knap eigenlijk. De speelsters moeten nog heel vaak uitleggen hoe hun sport nou precies werkt.

Professionele competities

In Nederland is de sport echt in ontwikkeling maar dat in de VS, Canada en Colombia heel anders. Daar zijn al veel studenten op hun universiteit actief in professionele competities. “Maar in Europa groeit frisbee steeds sneller”, stelt jeugdploegleider Mirjam Jansen. Nederland kent ook al een kleine 25 frisbee clubs.

Ultimate frisbee

Ultimate wordt gespeeld door twee teams van zeven spelers op een veld van 100 bij 37 meter. Aan de kopse kanten van het veld bevindt zich een 18 meter diep scoringsvak. Een beetje zoals bij American football en rugby. Het doel van het spel is om zoveel mogelijk punten te scoren.

Als een speler eenmaal in schijfbezit is mag hij of zij niet meer lopen totdat er naar een teamgenoot is overgespeeld. Die teamgenoten proberen vrij te lopen zodat zij aanspeelbaar zijn. Er wordt gescoord als de schijf in het scoringsvak van de tegenpartij wordt gevangen.

Intense sport

Speelster Lotte Inkenhaag: “Mensen vragen vaak of het een sport is. Maar als zij eenmaal frisbee spelen dan zeggen zij zelfs dat het het een heel intense sport is. Je mag elkaar tijdens het overspelen niet aanraken en je moet binnen tien seconden na ontvangst de schijf weer gooien.

Dat lijkt appeltje eitje maar Ultimate Frisbee is een combinatie van conditie en techniek. En niet te vergeten van opperste concentratie.

Follow @Allesportzaken