Snelle airbag i.p.v. een helm voor op de fiets

Wat heeft Nederlanders ervoor over om op de fiets een zeer kostbaar bezit te beschermen? Vrijwel niets. Zien wij onze hersenen niet als kostbaar of zijn daar andere redenen voor aan te wijzen?

Het dragen van een fietshelm vermindert het risico op blijvend hersenletsel met 85%. Toch wil Nederland er nog niet aan. Is een snelle airbag helm de oplossing?

Ongemakkelijke en onaantrekkelijk

Het blijft een lelijk, opzichtig en onpraktisch ding, zo’n helm. Wie een beetje ijdel is of niets wars van een beetje risico, draagt ‘m niet. Na onderzoek meldde de Fietsersbond onlangs dat wij het dragen van een helm vooral niet moeten opdringen.

“Als wij dit gaan verplichten stapt straks bijna niemand meer op de fiets. Het zijn ongemakkelijke dingen die het fietsen onaantrekkelijk maken. En waar laat je zo’n helm bijvoorbeeld als je de supermarkt in gaat?”, aldus de Fietsersbond.

Snelle airbagachtige helm

Zo’n ding is niet verplicht maar Deense fietsers dragen hun Hövding vol trots. Met zelfverzekerde blik snellen zij over de fietspaden op hun hippe stads- of bakfiets. Denen fietsen agressief en het dragen van een helm op de fiets is geen verplichting.

Sommigen zijn ijdel en weigeren een ouderwetse helm te dragen. Maar een soort slimme, snelle airbagachtige helm dragen ze wel. Die pompt zichzelf pijlsnel op zodra hij een vallende beweging registreert. Deze airbag is makkelijk op te bergen en weegt minder dan een kilo. Hij blijkt bovendien acht keer beter hersenletsel te voorkomen dan een helm.

Snelle airbag binnen 0,1 seconde opgeblazen

Stuntmannen bootsten meer dan 3.000 ongelukken na waarop een algoritme werd ontwikkeld. Bij een ongeluk floept nu binnen 0,1 seconde een snelle airbag uit de kraag. Die blaast zich op tot een kap over hoofd en nek. Zo’n airbag blijkt acht keer beter dan een helm in het voorkomen van hersenletsel.

Met de vele e-bikes in de stad zou het mooi zijn als wij deze technologie zou omarmen. Laten we de helm nou gewoon overslaan en direct overgaan op de fietsairbag.

