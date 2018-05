Over twee jaar maakt het 3×3 basketbal z’n debuut op de Olympische Spelen in Tokio. Daarop vooruitlopend krijgt Nederland een 3×3 Pro League, een competitie met 12 mannenteams die in 3 rondes van 2 dagen om de titel strijden.

In de nieuwe 3×3 Pro League is ook prijzengeld te verdienen want in totaal zit er 20.000 euro in de pot.

Op pleintjes

Nederland timmert internationaal al behoorlijk aan de weg in het drie-tegen-drie-basketbal. De sport wordt nu vooral op pleintjes gespeeld en neemt aan populariteit flink toe. Zo wonnen de Nederlandse mannen tijdens de EK in 2016 het brons en pakten zij een jaar later zelfs zilver op het WK. De vrouwen veroverden ook in dat jaar EK-brons.

Voorlopige selectie

De bondscoaches Brian Benjamin en Hakim Salem, hebben de voorlopige selectie bekend gemaakt voor de FIBA 3X3 World Cup. Deze wedstrijden worden dit jaar van 8 t/m 12 juni in Manilla gespeeld. De geselecteerde groep van acht spelers traint wekelijks in The Sport Box in Utrecht voor de 3×3 toernooien.

3×3 basketbal voorsprong

De Nederlandse Basketbalbond (NBB), hoopt met dit initiatief deze voorsprong in het 3×3 basketbal vast te houden en uit te bouwen. Bovendien worden in 2019 de WK in Nederland gehouden.

Tokio 2020

“Het is fantastisch dat wij deze stap kunnen maken”, laat international en 3×3 pionier Jesper Jobse aka The Job, weten. “Tokio 2020 is voor ons een belangrijk doel. Maar nog belangrijker is het 3×3 basketbal verder te professionaliseren, zodat we ook na de Spelen internationaal kunnen meedoen om de prijzen.”

