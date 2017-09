Profbasketbal met Dutch Windmills terug in Dordrecht

Er worden in Dordrecht voorbereidingen getroffen om vanaf volgend seizoen weer profbasketbal te gaan spelen. Het nieuwe team Dutch Windmills wil op het hoogste niveau, in de DBL, succesvol worden.

Vanwege de historische relatie met de regio Dordrecht is in de VS samenwerking gezocht met partners om de Dutch Windmills een vliegende start te geven.

Dordt College

Eén van de samenwerkingspartners is het Dordt College in Iowa. Dit college werd in de jaren vijftig van de vorige eeuw opgericht door gereformeerde Amerikanen van Nederlandse afkomst.

Tijdens de startbijeenkomst aan de Sportboulevard van Dordrecht, onthulde Geert Hammink, voormalig speler van Orlando Magic, het logo en het shirt van het nieuwe team.

Gezamenlijke talentpool

Naast het opzetten van een gezamenlijke talentpool komt het basketbalteam van Dordt College volgend jaar augustus een week naar Dordrecht. Er worden dan wedstrijden gespeeld, basketbalclinics gegeven en er wordt een 3×3 basketbalevent georganiseerd. Hoofdcoach Ross Douma van Dordt College ziet voor beide partijen meerwaarde in zo’n samenwerking.

Bedrijf

Dutch Windmills zal als bedrijf worden opgezet. De selectie zal bestaan uit ervaren spelers uit de VS en jong talent uit de regio Dordrecht. Het team zal ook nauw gaan samenwerken met de Dordtse basketbalvereniging Rowic.

Het sportcomplex van Optisport aan de Sportboulevard biedt uitstekende faciliteiten voor de Dutch Windmills. De hal biedt genoeg ruimte om zo’n 1.100 toeschouwers van de wedstrijden te laten genieten.

