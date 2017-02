De FIBA, de internationale basketbalbond, kijkt nauwlettend naar het succes van het beachvolleybal. Dat wordt niet in een hal gespeeld maar in (tijdelijke) stadions, en vaak op de meest prestigieuze en toeristische locaties. De sport is één van de populairste Olympische disciplines en de FIBA wil dit succes kopiëren naar 3×3 basketbal.

En spectaculair is het. 3×3 basketbal wordt op een half speelveld gespeeld door teams van drie spelers. De teams scoren op dezelfde basket en het team dat als eerste 21 punten scoort, wint de wedstrijd.

Asian Indoor Games 2007

Informeel worden er al generaties lang potjes 3×3 gespeeld. Maar de afgelopen jaren wordt er serieus werk van gemaakt deze speelwijze ook een officiële status te geven. De eerste officiële wedstrijden 3×3 basketbal werden tijdens de Asian Indoor Games in Macau gespeeld.

In 2010 werd het format geïntroduceerd tijdens de jeugd Olympische Spelen in Singapore. Dit was voor de FIBA een opmaat naar de introductie van 3×3 basketbal als discipline tijdens de Olympische Zomerspelen.

Museumplein in Amsterdam

In Nederland gaan wij de komende jaren uitgebreid kennismaken met 3×3 basketbal. Het Amsterdamse museumplein wordt het decor voor het EK van dit jaar en het WK in 2019. Nederlands succes is zeker niet uitgesloten want tijdens het EK 2016 won het mannenteam brons.

De BIG3 van Roger Mason

Maar ook in de Verenigde Staten is de opkomst van 3×3 basketbal niet tegen te houden. Oud-NBA speler Roger Mason is met Ice Cube een nieuwe competitie gestart, de BIG3. Deze competitie gaat in de zomer van 2017 van start. Oud-NBA spelers en spelers die hopen op een NBA contract zullen hierin gaan spelen.

Een aantal Amerikaanse basketbal grootheden heeft al toegezegd in de BIG3 league te gaan coachen of spelen. De competitie bestaat voorlopig uit 8 teams en doet gedurende 10 weken een aantal Amerikaanse steden aan.

