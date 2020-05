AirBadminton nu ook in Nederland gelanceerd

Badminton Nederland presenteert met ‘AirBadminton’ een nieuwe tak van badminton. Airbadminton is een snelle buitenvorm van badminton met nieuwe spelregels en banen. Voor dit spel is ook een nieuwe AirShuttle ontwikkeld.

Het leuke van AirBadminton is dat de sport niet alleen in wedstrijdverband te spelen is maar ook freestyle.

Aanvulling op badminton

Badminton is in ons winderige land hoofdzakelijk een binnensport. Maar dat gaat met de komst van AirBadminton veranderen. Deze nieuwe sport is een aanvulling op de traditionele binnensport. Het is de ambitie van de Badminton World Federation (BWF) om de sport binnen 10 jaar Olympisch te laten zijn.

AirBadminton op elke ondergrond

Ook volwassenen mogen sinds 11 mei weer buiten sporten. Deze nieuwe vorm van badminton is hiervoor bij uitstek één van de sporten om te spelen. Spelers kunnen met deze sport altijd en overal terecht want de ondergrond maakt niet uit. Hard court, gras- en zandondergronden in parken en tuinen, het kan overal.

De sport is ook geschikt voor alle leeftijden. Je kunt hem niet alleen spelen met z’n tweeën of zijn vieren spelen, maar ook spectaculair met z’n zessen. Om AirBadminton te spelen heb je een tegenstander, een racket en een AirShuttle nodig.

AirShuttle

De AirShuttle is speciaal ontwikkeld om deze nieuwe sport beter buiten te kunnen spelen. Aan de ontwikkeling van deze windbestendige shuttle is jarenlang gewerkt. De AirShuttle heeft een dop die wat zwaarder is zodat de weersomstandigheden minder invloed op de shuttle hebben. Ieder gaatje in de shuttle heeft na vele testen nu de juiste grootte en onderlinge afstand.

AirBadminton clinic

Clubs die AirBadminton een keer willen proberen kunnen op de club een clinic boeken. In overleg komt dan een trainer langs die de benodigde materialen meeneemt. Zo’n kennismaking is te regelen voor zowel kinderen als volwassenen. Voor de liefhebbers heeft de bond een promotiefilm laten maken.

Follow @Allesportzaken