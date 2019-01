Zorgen over de toekomst van de Formule 1

De 16 vertegenwoordigers van Grands Prix hebben in een open brief hun zorgen geuit over de toekomst van de Formule 1. De groep kwam onlangs in Londen bijeen om de situatie te bespreken.

De vertegenwoordigers van Grands Prix spraken over de huidige situatie in de koningsklasse van de autosport en de ontwikkeling sinds de komst van de nieuwe eigenaar Liberty Media .

Kwaad bloed

En de nieuwe eigenaar kreeg er flink van langs. Met name de omschakeling naar betaaltelevisie en de komst van nieuwe races onder betere financiële voorwaarden, zet kwaad bloed.

In een statement uitte de groep met name hun zorgen over de volgende vier zaken:

1 het is niet in het belang van de toekomst van de Formule 1 dat de fans gratis toegang tot content en uitzendingen verliezen;

2 het is niet duidelijk genoeg hoe het staat met nieuwe initiatieven in de Formule 1;

3 er is onvoldoende samenwerking tussen Liberty Media en de promotors m.b.t. de implementatie;

4 nieuwe races die worden toegevoegd, mogen niet ten koste gaan van de huidige evenementen.

Meer samenwerken

“Nu een nieuw seizoen bijna van start gaat, gaan wij als promotors meer samenwerken. Wij willen anderen in onze ervaringen en kennis met de Formule 1 en de FIA laten delen.”

De Britse Grand Prix op Silverstone heeft onlangs het huidige contract opgezegd.

Volgens promotor Stuart Pringle is er dus werk aan de winkel. “De ideeën van Liberty Media zijn namelijk onsamenhangend en daarover is iedere organisator ontstemd.”

Wij maken ons grote zorgen

“Wij zijn tot op heden allemaal volgzaam en stil geweest, maar wij maken ons grote zorgen. Het gaat om de toekomst van de Formule 1 en de personen die de sport nu runnen.”

Liberty Media was voor een reactie op de open brief niet bereikbaar voor commentaar. Maar naar verluidt praten de promotors en Liberty Media op 29 januari over de onvrede.

Follow @Allesportzaken