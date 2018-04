Brawn ziet wel iets in plannen voor kwalificatierace

Ross Brawn denkt dat de Formule 1 open moet staan voor radicale ideeën om de sport populairder te maken. Dat zou bijvoorbeeld kunnen via een kwalificatierace op zaterdag.

De sportief directeur van de Formule 1 is een van de drijvende krachten achter de visie voor 2021. Deze visie moet helpen om een groter publiek aan te spreken.

Startopstelling

Een van de suggesties om meer publiek te trekken is de startopstelling op een andere manier te laten bepalen. In gesprek met Sky Sports gaf Brawn aan wel iets te zien in een format met een kwalificatierace.

Visie aandeelhouders

“Wij hebben de aandeelhouders gevraagd om hun visie op het raceweekend te geven. Wij willen wat meer diversiteit in de startopstelling zien te krijgen. Dan is het zeker de moeite waard om de manier waarop die tot stand zou kunnen komen, te overwegen.”

Overigens is het misschien een idee om het publiek eens te vragen waardoor de F1 voor hen aantrekkelijker zou kunnen worden. Dit kijkt mogelijk anders tegen de races aan dan de aandeelhouders (red.).

Extra kwalificatierace

Hoewel een kwalificatierace veel voordelen kan hebben, moet er wel worden stilgestaan bij de druk die een extra race op de teams legt. “Wij moeten natuurlijk naar het volledige concept kijken maar ons realiseren dat een extra race natuurlijk impact heeft.”

Uiteindelijk staat een ding vast in de zoektocht naar de nieuwe Formule 1. Het moet veel minder om de interne wensen gaan draaien en veel meer om hoe er meer publiek kan worden aangetrokken.

Mening van de teams

“Wij moeten stoppen met ons te laten leiden door de doelen van de teams en ons richten op wat de Formule 1 eigenlijk zou moeten zijn. Wij hebben onze ideeën aan de teams voorgelegd en hen gevraagd om er goed naar te kijken. Daarbij zat ook een kostenplan, een geldenverdeling en een visie op het budgetplafond.”

Follow @Allesportzaken