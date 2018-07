Komt er een ouderwetse bandenoorlog in de F1?

De Formule 1 wil in 2021 overstappen op 18 inch laagprofielbanden. Bandengenie Kees van de Grint vindt dat een goede stap en hoopt op een bandenoorlog, zo berichtte GPUpdate op 26 juli.

De Nederlander werkte als bandenexpert van Bridgestone nauw samen met het F1 Team van Ferrari. Daarna leverde hij in de banden aan Max Verstappen, toen deze nog in de kart zat.

Wel vooruitgang

Van de Grint is blij dat er eindelijk gekozen wordt voor 18 inch banden. Of de nieuwe bandenmaat een vooruitgang voor de sport is antwoordde hij: “Een Duitser zou ‘Jein’ zeggen: ja en nee. Maar het is wel een vooruitgang.”

Ik zei tien jaar geleden al dat het bizar is dat de F1 nog op 13 inch ballonbanden rondrijdt. Wij noemen deze sport wel high tech, maar eigenlijk leeft de F1 nog in het Flintstone banden tijdperk.”

Geen invloed

De expert verwacht echter niet dat de banden in de F1 veel invloed gaan hebben. “Nee, want het is nu voor iedereen hetzelfde. Als er nou een competitie bestond, dan maakte het natuurlijk wel uit. Maar in dit geval levert maar één fabrikant de banden.”

Te kostbaar

Het plan voor een grotere maat werd op financiële gronden keer op keer afgeschoten. Maar inmiddels is de F1 ervan doordrongen dat er een stap moet worden gemaakt. Van de Grint: “De overgang naar 18 inch was eerst te ‘kostbaar’ omdat de teams dan nieuwe velgen en nieuwe wielophangingen moesten maken. Maar zou een wielophanging en een paar velgen in de F1, waarin zoveel geld omgaat, ineens een handicap zijn?”

Bandenoorlog

Nu is Pirelli alleenheerser en ook de komende jaren zal er geen bandenoorlog ontstaan. De sport is namelijk niet van plan om een tweede fabrikant toe te laten. Maar als het aan Van de Grint ligt, komt er weer een ouderwetse bandenoorlog.

“Ja, in mijn werkzame leven in de autosport heb ik, op één jaar na, altijd competitie gehad. Daardoor ontstaat een veel beter product. Als jouw product niet goed genoeg is, dan zie je dat direct maar nu weet niemand dat.”

Competitie

“Ik begrijp ook niet waarom dat veranderd is want in de F1 mogen het chassis en de motoren wel tegen elkaar strijden. Voor een competitie heb je alleen wel twee of, nog liever, drie partijen nodig. En het is de vraag of een fabrikant zoals Michelin, wel bereid is om toe te treden.”

“Het zou voor de sport geweldig zijn want het niveau gaat dan omhoog en je krijgt interessante strategieën. De ene band krijgt namelijk minder degradatie dan de ander en daardoor wordt het spelletje veel interessanter.”

