Inhaalacties zijn een vitaal ingrediënt van F1 races

Velen waren op 25 maart jl. aan de Grand Prix van Australië toe. Maar Max Verstappen zou met zo weinig inhaalacties, de televisie hebben uitgezet als hij de race vanaf de bank had moeten bekijken.

Ross Brawn van Liberty Media: “De Grand Prix van Australië miste inhaalacties, het ‘vitale ingrediënt’ van alle races . “Na de eerste ronde waren er 5 geslaagde passeerbewegingen.”

Niet te doen

Ondanks de introductie van een derde DRS-zone bleek inhalen vrijwel niet te doen. Brawn erkent dat de F1-fans heel wat interessante duels zijn misgelopen door het gebrek aan inhaalmogelijkheden.

Gevechten misgelopen

“Er waren maar heel weinig inhaalacties tijdens deze openingsronde”, blikte Brawn terug. “De auto’s moeten in staat zijn om dicht achter elkaar te rijden en wiel-aan-wiel te racen. Wanneer het snelheidsverschil tussen twee wagens klein is, is het voor een achtervolger bijna onmogelijk om aan te vallen.”

“Dat zagen we met Hamilton en Vettel, Verstappen en Magnussen, Verstappen en Alonso en Ricciardo en Raikkonen. Wij zijn heel wat gevechten misgelopen, ondanks een extra DRS-zone op Albert Park.”

Aanvallen en vechten

De huidige Formule 1 regels dateren van 2017. In dat jaar daalde het aantal inhaalacties met bijna 50%. “Wij gaan er niet komen zolang wij het probleem van het aantal inhaalacties niet aanpakken.”

Een van onze doelen voor 2021 is de ontwikkeling van auto’s waarin de rijders elkaar goed kunnen aanvallen. Daar werken wij aan met de FIA en met de teams. Wij moeten aan de ene kant een auto ontwerpen die het huidige prestatieniveau evenaart maar die aan de andere kant ook wiel-aan-wiel kan vechten”, stelt Brawn.

Meer show

De voormalig ontwerper erkent dat de kritiek van de fans ook een rol speelt om de sport te verbeteren: “Formule 1-fans willen meer show en inhalen is het meest spectaculaire element in elke race. De Formule 1-gemeenschap moet dus tegemoet te komen aan deze wens, want de fans zijn onze grootste waarde.”

