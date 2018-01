Gaat de Nederlandse Formule 1 naar Assen?

Voor mensen die de Grand Prix van Nederland graag zien terugkeren op de Formule 1-kalender ziet het er allerminst slecht uit: het TT Circuit van Assen is door autosportfederatie FIA positief beoordeeld, hoewel het nog wel een beetje aangepast moet worden.

Racedirecteur Charlie Whiting van de FIA was onlangs in Assen voor een inspectie. Die is nodig om in aanmerking te komen voor een licentie.