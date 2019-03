Kan een F1 Grand Prix wel zonder overheidssteun?

De gemeenteraad van Zandvoort is op 26 maart jl. akkoord gegaan met een éénmalige subsidie van 4 miljoen euro om de komst van de F1 Grand Prix dichterbij brengen.

Circuit Zandvoort werkt hard aan een terugkeer van de Nederlandse Grand Prix. De provincie Noord-Holland en de rijksoverheid dragen daaraan financieel echter niet bij.

Grand Prix Spa-Francorchamps

Het is de vraag of zo’n race-evenement überhaupt zonder structurele steun van de overheid georganiseerd kan worden. Bij onze zuiderburen lukt dat namelijk niet. Spa-Francorchamps draait al meer dan een decennium jaarlijks met een verlies op de race van zes à zeven miljoen euro.

De Waalse overheid vult dat tekort steeds aan. Wallonië vindt de subsidie voor het racecircus goed besteed. “Het is een investering in ons imago want wij zijn één weekend per jaar wereldberoemd”, stelt circuitvoorzitter Melchior Wathelet.

20 miljoen euro

Om de F1 Grand Prix binnen te halen, moet er jaarlijks een vergoeding van 20 twintig miljoen euro betaald worden. Dat geld moet worden terugverdiend met kaartverkoop en sponsopbrengsten.

Maar F1 eigenaar Liberty Media wil ook graag een deel van die koek. Zo moet de Belgische Grand Prix een deel van de inkomsten uit tickets naar het bedrijf overmaken.

Niet zonder overheidssteun

Wathelet: “Ik begrijp Liberty Media wel. Het is een bedrijf dat geld moet verdienen. Ze hebben het evenement voor de hoofdprijs van Bernie Ecclestone gekocht en die investering moet er toch uit.”

Maar zonder overheidssteun is het volgens Wathelet niet mogelijk om in België zo’n race te organiseren. Zandvoort zal dus een andere bron van inkomsten moeten zien te vinden. Tot nu toe houdt het circuit van Zandvoort de kaarten tegen de borst.

De Nederlandse Grand Prix hoopt te profiteren van de populariteit van Max Verstappen. Volle tribunes en veel sponsors zouden de financiële schade moeten beperken. Aan de gemeente Zandvoort ligt het in elk geval niet.

