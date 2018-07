Van Oranje relativeert kritiek ambities Circuit Zandvoort

Het Circuit Zandvoort kreeg onlangs kritiek van de lokale concurrent in Assen. Mede-eigenaar Bernhard van Oranje relativeerde die kritiek in de slag om gastheer te mogen zijn voor een Formule 1 Grand Prix in Nederland.

Bernhard van Oranje is mede-eigenaar het Circuit Zandvoort . Hij spant zich in om de Formule 1 voor Nederland naar Zandvoort te halen.

Niet serieus

Terwijl Van Oranje vernieuwingen liet aanbrengen, werd een haalbaarheidsstudie naar de Formule 1 afgerond. De conclusie van het onderzoek luidde dat een terugkeer van de koningsklasse naar Zandvoort haalbaar is.

Maar volgens Jos Vaessen, die zich inzet voor het binnenhalen van de Formule 1 in Assen, zouden de plannen van Circuit Zandvoort ‘niet serieus’ zijn. Zo zou o.a. het aantal tribuneplaatsen niet toereikend zijn.

Financieel vraagstuk

Van Oranje: “Liberty Media zoekt ook plekken die bijdragen aan de historie van de Formule 1. En Zandvoort heeft dertig jaar F1-historie op het circuit. Bovendien bestaat ons achterland uit zo’n twee miljoen mensen en staat het circuit er waanzinnig goed voor.”

Van Oranje ziet het financiële vraagstuk als een grote uitdaging. “Er zijn veel landen die graag een Grand Prix willen hebben, dus de concurrentie is groot. Je kunt zo’n evenement als promotor niet alleen dragen. Dat is financieel niet haalbaar dus werken wij hard aan een oplossing.”

Kul argument

Een opmerking van ‘Assen’ over de tribunes van het Circuit Zandvoort, deed Van Oranje af als kul argument. “Er zijn genoeg voorbeelden van grote evenementen met veel publiek, zonder dat daarvoor grote faciliteiten nodig zijn.”

“Neem bijvoorbeeld Goodwood. Daar komen in een weekend 250.000 mensen op af en daarna is alles weer weg. Je hebt echt geen vaste tribunes meer nodig om bezoekers te faciliteren”, zo stelde Van Oranje. Hij bevestigde dat het Circuit Zandvoort nog altijd in gesprek is met het Formula One Management in Londen.

