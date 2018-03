Tom Coronel gaat dit jaar de bekers ophalen

Het seizoen voor de WTCR toerwagenklasse, de veranging van het FIA World Touring Car Championship, start op 7 april in Marrakech. Maar op Zandvoort lichtte Tom Coronel al een tipje van de sluier op.

Bekende coureurs zoals Rob Huff, Mehdi Bennani en Esteban Guerrieri testten hun Audi, Volkswagen of Honda. Maar zeker niet op de laatste plaats, Tom Coronel .

Honda Civic

De 45-jarige Coronel nam 13 jaar lang deel aan het WTCC. Nu verschijnt hij, samen met teamgenoot Tiago Monteiro, met het nieuwe model Honda Civic aan de start. De auto is opgebouwd bij JAS Motorsport dat in het WTCC als Honda fabrieksteam opereerde.

Levelen met de concurrentie

Coronel is uitermate tevreden met zijn testdagen voor het team van Boutsen-Ginion-Racing. Na een paar honderd rondjes op het soms natte en dan weer zonnige circuit van Zandvoort, kreeg Coronel het gevoel te kunnen levelen met de concurrentie.”

“En eerlijk is eerlijk, dat gevoel had ik in het WTCC niet altijd. Vaak had ik het idee dat ik maar veldvulling was. Ik ga ervan uit dat ik dit seizoen zeker drie keer eerste, drie keer tweede en drie keer derde kan worden. Ik ga meer bekers ophalen dan in de laatste tien jaar”, sprak hij gedecideerd.

Jumbo Racedagen

Omdat er officieel geen ‘manufacturers’ aan het WTCR meedoen, mag niet het label ‘wereldkampioenschap’ aan de serie worden gehangen. Maar wel het label World Cup. Het WTCR komt in mei naar Zandvoort, tijdens de Jumbo Racedagen. “Je moet aanwezig zijn op home-ground want er komt veel publiek en wij verzorgen de races, naast de demo’s van Max.

Racekalender

Om op de racekalender te komen moest er wel 170.000 euro naar de FIA worden overgemaakt. Daarvoor hebben RTLGP, promotor Eurosport Events en Circuit Zandvoort de handen gelukkig ineen hebben geslagen.

