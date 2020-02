Coronavirus bedreigt F1 programmavoortgang

Het coronavirus bedreigt de F1 kalender net zo goed als andere sportevenementen. De Grand Prix van China is afgelast. En of Grand Prix van Bahrein en Vietnam doorgaan moeten we nog maar zien.

Het nieuwe Formule 1 seizoen is nog niet eens begonnen of het eerste – niet race – probleem dient zich al aan. Ross Brawn heeft er zijn handen al vol aan.

Coronavirus bedreigt F1

De directeur van de Formule 1, Ross Brawn, vergadert vandaag over de dreiging van het coronavirus. Er raken steeds meer mensen geïnfecteerd in de landen waar een Grand Prix op de kalender staat. Het virus vormt daardoor wereldwijd een steeds grotere dreiging voor de voortgang van het programma.

Het F1-management heeft al laten weten dat alle races (op de GP in China na) gewoon zullen doorgaan. Maar de teams zijn daar wat minder zeker over. “De situatie rond het coronavirus verandert uur na uur”, meldt Claire Williams. “Wij zitten best met veel vragen waar wij graag antwoorden op willen hebben.”

Onzekerheid over de voortgang

Dat het coronavirus de F1 bedreigt is voor alle teams een hoofdpijndossier. Naast de onzekerheid over het programma, kost het bakken met geld om het personeel om te laten vliegen. Dat moet bijna elk team voor de eerste Grand Prix, vanwege de maatregelen op een aantal luchthavens.

Teams overleggen in Barcelona

Vertegenwoordigers van alle Formule 1-teams komen vandaag bij elkaar. Zij willen de gevolgen van de opkomst van het coronavirus voor de F1-kalender bespreken. De ontwikkelingen in Italië zorgen mogelijk voor problemen voor de teamleden van Ferrari en AlphaTauri. Maar ook voor leveranciers zoals Magneti Marelli, Brembo en Pirelli kan dit gevolgen hebben.

Omgaan met risico’s

De teams zullen vooral de risico’s zo goed mogelijk in kaart willen brengen. Zij zijn natuurlijk al gewend om dat te doen en daar vervolgens mee om te gaan. En wij kunnen er veel over vergaderen en website over volschrijven. Maar het coronavirus bedreigt de F1 maar wij kunnen niet veel meer doen dan rustig en alert afwachten.

