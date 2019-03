Charlie Whiting opgevolgd door Michael Masi

De 66-jarige Charlie Whiting is op 14 maart plotseling in zijn slaap overleden aan de gevolgen van een longembolie. De gehele Formule 1-wereld heeft geschokt gereageerd op zijn overlijden. Zijn opvolger is al aangesteld.

FIA Deheeft Michael Masi aangewezen als vervanger van de overleden Charlie Whiting. De Australiër neemt dit seizoen alle taken van de Brit over en dat zijn er veel.

Charlie Whiting had drie functies

Masi zou aanvankelijk als wedstrijdleider optreden tijdens de Australische Grand Prix. Maar hij per direct het volledige takenpakket van Whiting overgenomen. Tijdens iedere race moet er een wedstrijdleider, een permanent starter en veiligheidsdelegaat aanwezig zijn.

Charlie Whiting voerde deze drie taken uit maar vanaf zondag as. neemt Masi die over. Naast zijn functie in de Formule 1 wordt hij in 2019 ook verantwoordelijk voor de Formule 2 en Formule 3.

Controle van het circuit

In zijn nieuwe functie heeft Masi de leiding over alle officials en het management van de Australische GP. Hij beslist onder meer over het stilleggen van sessies, de Safety Car en het doorgeven van incidenten. Als permanent starter bedient hij de startlichten aan het begin van elke race. Whiting had nog een aantal andere taken zoals het controleren van het circuit voor aanvang van een raceweekend. De FIA heeft de taak van Masi als wedstrijdleider nog niet ingevuld.

Steun aan de FIA

Haas-teambaas Günther Steiner heeft alle teams opgeroepen de FIA zo goed mogelijk te helpen. “We zijn er voor de mensen die nu een stap voorwaarts moeten zetten. Het zal een flinke opgave zijn om Charlie Whiting op te volgen.”

“Er komt een bijeenkomst waarin wij moeten zorgen dat alles gewoon door kan gaan. Wij zullen de FIA steunen in alles wat ze dit weekend doen en wij zullen een oplossing vinden. Als zij onze hulp nodig hebben dan zullen wij er zijn om hen te helpen.”

