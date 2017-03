Aanpassing van de regels voor de Formule 1 op een rijtje

Aanstaande zondagochtend is het zover. Dan start de Grand Prix van Australië om 07:00 uur Nederlandse tijd in Melbourne. De Formule 1 wordt in het raceseizoen 2017/2018 radicaal anders en aanpassing van de regels moet de races een stuk aantrekkelijker maken.

Telegraaf Door aanpassing van de regels worden de Formule 1 races het komende seizoen een stuk aantrekkelijker. Degeeft een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Banden

De banden zijn aanzienlijk breder geworden, achter maximaal 405 mm breed en voor maximaal 305 mm. Het geeft de auto’s een stoerder uiterlijk maar vooral ook meer grip.

Vleugels

De vleugels zijn groter geworden voor meer downforce en het maximale gewicht van de wagens is verhoogd naar 728 kg. Meer grip en meer downforce moeten snellere rondjes gaan opleveren maar de coureurs krijgen hierdoor wel tot 5.5 G-kracht te verwerken.

Regenstart

Bij regenraces zal vanaf Melbourne op de normale manier gestart worden via een zogenaamde staande start. Ook al zal dat vermoedelijk tot meer blikschade gaan leiden, het gaat zeker meer spektakel opleveren.

Token-systeem

Het token-systeem is door de FIA afgeschaft omdat het niet werkte. Maar er gelden nog altijd regels voor de specificaties van de motoren zoals afmetingen, gewicht en turbodruk. De FIA hoopt dat de prestaties van de teams hierdoor toch wat dichter bij elkaar komen te liggen.

Motorenlevering

Motorleveranciers zijn verplicht om een team motoren te leveren. Een team mag niet zonder motor komen te zitten. Indien een team er niet in slaagt om een motorleverancier te vinden kan de FIA één van de fabrikanten een leveringsverplichting opleggen.

Straffen

Omdat daar vorig seizoen veel over te doen was, zal de wedstrijdleiding alleen nog bij overduidelijke overtredingen een straf opleggen. Veel fans vonden de races steeds minder aantrekkelijk worden door de vele vage straffen.

Motorwissel

Teams mogen alleen van krachtbron wisselen als dat echt niet anders kan.

Helmdesign

Om de herkenbaarheid voor de fans te vergroten mogen coureurs hun helmontwerp niet steeds veranderen. Alleen bij een thuisrace mag een rijder wel met een ander ontwerp voor de dag komen.

