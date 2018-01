Trackathlon, een nieuw atletiekonderdeel Minsk 2019

Het lijkt erop dat de atletiek ‘verrijkt’ gaat worden met een nieuw onderdeel, de zogenaamde trackathlon. In de Algarve werden een aantal onderdelen van de trackathlon getest met het oog op de Europese Spelen van 2019.

Europese atletiekbond Veel sporten worden een beetje ‘hip en jong’ gemaakt. Daarom testte deonlangs Dynamic New Athletics (DNA) in Portugal.

Voorproefje

Het nieuwe DNA moet meer gericht zijn op teams en op onderlinge duels, dan op het behalen van records, betere tijden en grotere afstanden. In de Algarve werd alvast een voorproefje gegeven van de trackathlon.

Wat is trackathlon

Een trackathlon begint met een stukje sprinten. Daarbij krijgen de mannen een gewicht achter zich aan en de vrouwen een soort parachute. Vervolgens moet men allemaal naast elkaar kogelstoten. Vervolgens gaan de deelnemers, via een stuk hordenlopen, staand verspringen.

The Hunt

Hoe de winnaar van het Spel Zonder Grenzen-achtige onderdeel bepaald wordt is nog volkomen onduidelijk. Ook werden er onderdelen getest zoals ‘The Hunt’, een soort estafette over 800, 600, 400 en 200 meter.

Gemengde onderdelen

Men liep ook een gemengde 4 x 400 meter. Dat is een onderdeel dat nog nooit op officiële wedstrijden is gelopen. Maar desondanks is het al wel toegevoegd aan de Olympische Spelen van 2020.

Zoals in veel sporten moeten ook in de atletiek meerdere gemengde onderdelen gaan ontstaan. Dat gaat niet ten koste van zeer competitieve onderdelen zoals bij het schieten en slalom kanoën al wel het geval is.

Officieel atletiek onderdeel

Wellicht wordt dit nieuwe format nog bijgeschaafd, maar het lijkt er op dat de trackathlon een officieel atletiek onderdeel gaat worden. Dat zal dan vermoedelijk debuteren tijdens de Europese Spelen in het Wit-Russische Minsk.

