KNGU onderzoek grensoverschrijdend gedrag gymsport

De KNGU laat grensoverschrijdend gedrag en de aanpak hiervan in de gymsport onderzoeken. Aanleiding voor dit KNGU onderzoek is de ophef over de documentaire Athlete A en de berichten over turn(st)ers en misbruik wereldwijd.

KNGU-directeur Marieke van der Plas. “De cultuurverandering die moet leiden tot een veilige gymsport is al jaren werk in uitvoering. Op dit gebied is er nog een wereld te winnen is.”

Onafhankelijke KNGU onderzoek

De KNGU laat in het onafhankelijke onderzoek kijken naar de afhandeling van meldingen. Ook moet boven water komen hoe effectief de maatregelen rond een veilig sportklimaat zijn. “Wij vragen sporters, clubs en trainers ook om ervaringen met grensoverschrijdend gedrag bij de KNGU te melden.”

Bond moet kritisch blijven

“Steeds meer mensen willen zich uitspreken. Dat blijkt wel uit de reacties op documentaires maar ook op het artikel in Trouw van 10 juli jl. Wij moeten kritisch naar onszelf blijven kijken en ons als bond afvragen of onze aanpak wel steeds de juiste is.”

“Elke stap die de cultuurverandering in de gymsport versnelt moeten wij nemen. Daar valt dit onderzoek ook onder. Maar daarmee zijn we er niet want dit is een lang proces waarin constant een kritische toetsing nodig is.”

“Het onderzoek moet de aard en omvang van misbruik en grensoverschrijdend gedrag in kaart brengen. De KNGU laat bij de begeleiding van jonge sporters dan ook naar alle disciplines kijken.”

Eind 2020 resultaten

Het KNGU onderzoek richt zich op de topsporters vanaf 12 jaar die vanaf 2013 actief waren. Prof. mr. Marjan Olfers en dr. mr. Anton van Wijk zullen het onderzoek, dat het Ministerie van VWS financiert, uitvoeren. De resultaten zullen eind 2020 beschikbaar komen en openbaar worden gemaakt.

Van der Plas: “De KNGU wil een veilig sportklimaat waarin geldt dat goed niet goed genoeg is. De bond roept ook de sporters op die niet tot de doelgroep van het onderzoek behoren, maar wel grensoverschrijdend gedrag hebben ervaren, om zich te melden.

