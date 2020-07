Gratis loopclinics Haag Atletiek om de zorg te bedanken

“Het was eigenlijk een spontaan idee in het bestuur van Haag Atletiek“, zegt voorzitter Pierre Heijnen. “We wilden tonen dat wij de inzet van de mensen in de zorg waarderen en hen daarvoor gratis loopclinics teruggeven.”

“Zorgmedewerkers hebben de afgelopen tijd keihard gewerkt voor onze gezondheid. Als dank daarvoor willen wij nu bijdragen aan hún gezondheid.”

Gratis loopclinics snel voor elkaar

“Haag Atletiek heeft circa 1.800 leden dus dan krijg je zoiets al snel voor elkaar”, zegt Heijnen. “Degene met de portefeuille PR heeft goede banden met veell Haagse zorginstellingen. Wij besloten hen zes weken lang gratis deelname aan loopclinics aan te bieden.”

“We hebben de instellingen gemaild over ons initiatief, met een link om je binnen drie weken aan te melden. En dat ging ineens rap. Dat was medio juni en wij zijn alweer ruim een week met de gratis loopclinics bezig.”

Sport weer oppakken

“Voor de start van de clinics meldden zich maar liefst 59 mensen aan. Met de gratis hardloopclinics hopen wij dat zij hun sport weer op gaan pakken. Die heeft door de extreme drukte van de afgelopen maanden vermoedelijk even op een laag pitje gestaan.”

“De trainingen zijn op elke werkdag van half 10 tot 11 uur”, vertelde trainer Jan Slootweg. De deelnemers kunnen eens in de week op een vaste dag meedoen. Bij hun aanmelding konden zij een eerste en een tweede voorkeur aangeven. “Maar als zij een keertje met de datum schuiven, dan is dat ook geen probleem. Per clinic kunnen maximaal 15 mensen meedoen, begeleid door twee trainers.”

Nieuwe leden

Op 6 juli jl startten de gratis loopclinics en Slootweg ontving al veel enthousiaste reacties. “Het zijn mooie groepen en deze mensen weten hoe belangrijk je gezondheid is. Het is fijn dat we hier iets aan kunnen bijdragen. En uiteraard hopen we dat de club er een paar nieuwe leden door krijgt.

