Baanrenovatie av Spado maar gelijk helemaal goed

Zo’n 200 vrijwilligers verzetten bij av Spado de afgelopen tijd bergen werk ter voorbereiding van de baanrenovatie. Daarna kon aannemer CSC Sport op 29 juli met het grote werk beginnen.

Een heel leger leden, vaders en moeders heeft de bestrating verwijderd. “Maar zij haalden ook de hekken en de kooien weg”, zegt Spado-voorzitter Jacques van Gool.

Mooi bedrag

Zo’n renovatie is natuurlijk te lastig om zelf te doen. Maar de hulp van de ouders scheelt ons toch gauw zes mille. “Dat is net een mooi bedrag om apparaat voor buiten van te kopen. En een stuk van de oude toplaag dient nu mooi als vloer in het krachthonk”, vertelde Van Gool.

Lasagne ondergrond

“Na onderzoek bleek de bodem onder de baan onstabiel te zijn. Daarom besloot de gemeente om de hele baan na 30 jaar maar te vervangen”, aldus Van Gool. De aannemer rolde de bovenlaag verder op en verwijdert nu het asfalt. Daaronder ligt in deze ‘lasagne’ een lavalaag die CSC opslaat en voor de baanrenovatie hergebruikt.”

Baanrenovatie maar gelijk goed

De gemeente trekt voor de nieuwe piste zo’n 6 ton uit. Av Spado steekt zelf 120.000 euro in de aanleg van extra banen. “Als de renovatie dan toch zo grondig moet, dan investeren wij ook maar gelijk voor de komende 30 jaar.”

“Wij krijgen 20.000 euro subsidie uit Den Haag en betalen de rest via een speciale 20-jarige sportlening. De aflossing daarvan moet uit jaarlijkse acties en via sponsoring komen.”

Van zes- naar achtlaans

“Er ligt straks een achtlaans baan met twee achtlaans-sprintstroken. Nu heeft Spado alleen bij de tribune een achtlaans stuk voor de 100 meter sprint. Maar over een aantal weken ligt aan de overzijde ook zo’n strook”, aldus projectleider Joost de Bree.

“De baanrenovatie kan in 14 weken klaar zijn. Maar of dat lukt hangt van de werkbare dagen af”, zegt De Bree. “Het moet in elk geval niet zo heet worden zoals vorige week.”

Follow @Allesportzaken