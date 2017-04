50 kilometer snelwandelen wordt mogelijk geschrapt

In de snelwandel wereld is grote ophef ontstaan over geheime – maar uitgelekte – plannen van wereldatletiekbond IAAF. In die plannen staat dat het hoogtepunt van het snelwandelen, de 50 kilometer, van de Olympische Spelen en de WK’s geschrapt zal worden.

De IAAF plannen zijn niet publiekelijk besproken. Dankzij de vader van de Australische snelwandelaar Chris Erickson blijkt nu dat de IAAF voorstander is van wijzigingen in de opzet van de sport.

De 20 en de 50 kilometer worden geschrapt

“De plannen komen er op neer dat de 20 en de 50 kilometer worden geschrapt van de Spelen en WK’s. De 20 kilometer moet worden vervangen door wedstrijden over een halve marathon (21,1 km.). Het WK voor teams in mei 2018 zal dus het laatste internationale kampioenschap over 50 kilometer zal zijn”, aldus Erickson sr.

50 kilometer is te lang

“De IAAF vindt de 50 kilometer te lang. Wat een onzin”, foetert hij. En daar heeft hij een punt want op de Spelen was de 50 kilometer snelwandelen één van de absolute hoogtepunten. De wedstrijd zat meer dan drie uur lang vol spanning en onverwachtte wendingen. Het was de definitie van een episch spektakelstuk.

Koningsnummer

De woede richt zich ook op de vertegenwoordigers van het snelwandelen in de IAAF. Zij hebben de wijzigingen namelijk niet met de atleten besproken. Vermoedelijk omdat de wijziging door hen nooit zou zijn geaccepteerd omdat de 50 kilometer wordt gezien als het koningsnummer van deze sport.

Liever 100 kilometer snelwandelen

De Canadese topsnelwandelaar Evan Dunfee gaf op Twitter al aan dat zijn carrière zo een harde klap krijgt. Hij werd in Rio vierde na een topwedstrijd waarin hij lang op kop lag. Hij is eerder voorstander van de 100 kilometer om de ‘echte conditie’ te testen. Daarnaast wil hij dat er in zijn sport het dragen van sensoren wordt ingevoerd om zo te voorkomen dat snelwandelaars valsspelen.

