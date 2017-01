Toyota voorziet TeamNL vandaag van hybride auto’s

NOC*NSF en Toyota importeur Louwman & Parqui beginnen 2017 al sportief. Toyota is wereldwijd niet alleen TOP Partner van het IOC, het automerk leverde op 6 januari 50 Toyota’s Aygo, Yaris en Auris TS Hybride af aan de Olympische en paralympische TeamNL-sporters.

Toyota is t/m 2024 wereldwijd dé global automotive sponsor van het IOC. Importeur Louwman & Parqui voorziet de TeamNL sporters van een – in de meeste gevallen – hybride model.

Geen vervoerszorgen

Jeroen Bijl, Chef de Mission voor de spelen van PyeongChang 2018: “Het is voor topsporters belangrijk zich over hun vervoer geen zorgen te hoeven maken. Wij zijn blij dat Toyota Nederland onze sporters al in het begin van 2017 diverse modellen beschikbaar stelt.”

Zo veel en zo snel

Marti Ten Kate van NOC*NSF: “Het is erg fijn dat Toyota zo snel voor deze auto’s heeft kunnen zorgen. Daar is een groot aantal topsporters erg blij mee. Zij hoeven zich nu over betrouwbaar vervoer, dat voor hen zo nodig is, niet meer druk te maken.”

Marrit Leenstra van NOC*NSF voegt daaraan toe: “De trainingen en wedstrijden van onze topsporters zijn overal in Nederland maar ook daarbuiten. Wij zijn Toyota zeer erkentelijk dat het bedrijf zo snel voor de auto’s heeft kunnen zorgen voor zo veel sporters.”

Kaizen

Willem Verschuur, General Manager Marketing bij Louwman & Parqui, was aanwezig bij de overhandiging. “Onze organisatie is gefocust op ‘kaizen’, het Japans voor doorlopende verbetering, jezelf blijven uitdagen en de lat steeds hoger leggen. Eigenlijk exact hetzelfde dat de topsporters van TeamNL doen.”

Zorgeloos op weg

Toyota focust op steeds schoner vervoer, dag in, dag uit. We zijn enorm blij met het sponsorschap dat ons merk met NOC*NSF mocht aangaan. Wij kijken uit naar een prettige samenwerking waarin goed vervoer voor de sporters centraal staat. Zij kunnen nu met schone, hybride Toyota’s zorgeloos op weg naar hun en ons doel.”

