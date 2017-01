ReCreateX software voor sportcentra- en accommodaties

ReCreateX is het software programma voor recreatiecentra en sportaccommodaties. Zo’n 6.000 individuele gebruikers maken al dagelijks gebruik van het programma. ReCreateX is modulair opgebouwd en kan dus stap voor stap worden uitgebreid. Het is gebruiksvriendelijk, overzichtelijk en je bent er zo mee aan de slag.

Bij ReCreateX zijn 140 professionals al 3 decennia bezig om Belgische en Nederlandse sportcentra te helpen aan praktische oplossingen.

Doen waar het voor is aangeschaft

Accommodaties willen alleen maar gebruiksvriendelijke software zonder allemaal toeters en bellen. Gebruikers zitten niet te wachten op complexe programma’s waarvoor je bij wijze van spreken ICT-er moet zijn. Een pakket moet altijd en overal gewoon doen waar het voor is bedoeld. Dit was voor Syx het uitgangspunt om ReCreateX te ontwikkelen.

Van 1 tot veel

ReCreateX kan door 1 persoon met 1 module worden gebruikt, maar heeft geen gebruikerslimiet. De ledenbestanden kunnen snel uit MS Word, MS Excel, Pdf, etc. worden ingelezen en overgezet. Maar net zo snel kunnen er lijsten en documenten worden geprint, gefaxt en als het nodig is gemaild. Het programma wordt o.a. toegepast voor:

de registratie van bezoekers;

het beheer van lidmaatschappen;

het volgen van leerlingen op de club;

het reserveren van een accommodatie

ReCreateX wordt door de stad Tilburg gebruikt in 7 verschillende sportaccommodaties. Bert van Berkel, applicatiebeheerder van Tilburg: “Het beheer van de accommodaties vereist een programma dat altijd goed werkt. Na een analyse van de leveranciers bleek Syx als enige aan ons eisenpakket te voldoen.”

Vrijwel storingsvrij

“Binnen 6 maanden werkte alle locaties met ReCreateX, inclusief een koppeling aan de toegangscontrole. Gebruikers kunnen snel uit de voeten met het programma en de informatie die je zoekt haal je er zo uit. Wij kunnen wel terecht bij de helpdesk maar het programma werkt vrijwel storingsvrij.”

