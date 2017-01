Slechts 30% gemeenten ondersteunt schoolzwemmen

Gemeenten zijn sinds 1985 niet meer verplicht om schoolzwemmen te ondersteunen. Zij kunnen echter nog wel zelf de keuze maken om dat te doen. Voor een onderzoek door het Mulier Instituut is aan 253 gemeenten over dit onderwerp een aantal vragen gesteld.

Uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de VSG bleek dat in 2012 circa 43% van de Nederlandse gemeenten schoolzwemmen ondersteunde. Dit aandeel is fors gedaald naar 30% in 2016.

Gemeenten met 50.000 inwoners of meer ondersteunen zwemmen vanuit school vaker (41%) dan kleine gemeenten (22%). Drie kwart van de gemeenten draagt bij aan de zwembadhuur en/of de zwemles. Iets meer dan 50% (ook) voor het vervoer naar en van het zwembad.

Motieven om te ondersteunen

Circa 59% van de gemeenten ondersteunt schoolzwemmen traditioneel. Iets meer dan een kwart geeft aan dat te doen op initiatief van de gemeenteraad. Een initiatief vanuit het zwembad (15%), de wethouder (12%) of de scholen (11%) wordt minder vaak als reden genoemd.

Motieven om niet te ondersteunen

De belangrijkste reden voor scholen om zwemmen niet (meer) te ondersteunen (57%) is een geldgebrek. Scholen noemen ook het feit dat kinderen een diploma al via leszwemmen behalen en dat zwemmen via school ten koste gaat van andere lessen, als redenen. De verantwoordelijkheid van het schoolzwemmen is slechts voor 3% een motief.

Verantwoordelijkheid

Gemeenten vinden de verantwoordelijk voor de zwemvaardigheid van kinderen voor het grootste deel bij de ouders liggen. Tevens vinden zij dat scholen samen met de Rijksoverheid en de gemeente enige gezamenlijke verantwoordelijkheid voor dit onderwerp zouden moeten voelen.

Toekomst

Zo’n 13% van de gemeenten geeft aan meer te willen investeren in schoolzwemmen maar ook 13% geeft aan juist minder te willen investeren. Circa 4% denkt er zelfs aan het schoolzwemmen af te schaffen. Op dit moment ondersteunt nog 30% van de gemeenten schoolzwemmen. Motieven om minder te investeren of schoolzwemmen af te schaffen zijn bezuinigingen en twijfels over het rendement.

Volg ook @Allesportzaken