Overijssel zoekt best verbindende amateurclub 2016

RTV Oost en de provincie Overijssel zochten naar amateurclubs die bewoners van hun stad, dorp of buurt in beweging willen brengen. Uit de aanmeldingen voor deze verkiezing van de ‘Overijsselse Amateurclub 2016’ zijn drie verenigingen gekozen. De winnaar van deze verkiezing krijgt 1.000 euro voor de clubkas.

De verkiezing van Overijsselse Amateurclub 2016 is een initiatief van de provincie Overijssel en RTV Oost. De drie sportclubs die zijn uitgekozen zorgen alle voor binding in de samenleving.

De genomineerden sportverenigingen zijn:

RKDOS in Kampen

Sportvereniging RKDOS in Kampen is een gymnastiekclub met een sterk verbindende factor in de regio. De club werkt nauw samen met basisscholen en het voortgezet onderwijs op het gebied van ouder- en jeugdgymnastiek. De afdeling turnen timmert tevens hard aan de weg om sportieve ambities van kinderen waar te maken. RKDOS is partner tijdens de zogeheten fittesten van Sportservice Kampen.

Stichting BoesCoolFit in Oldenzaal

BoesCoolFit zorgt samen met het Oldenzaalse basisonderwijs en lokale sportclubs voor een divers beweegaanbod voor kinderen. De stichting wil hen laten kennismaken met het ruime sportaanbod in de gemeente en organiseert ter kennismaking binnen- en buitenschoolse cursussen.

Sportvereniging Helios in Deventer

Sv Helios stimuleert maatschappelijke ontwikkelingen in Deventer door de vereniging met de wijk te verbinden. Helios stelt haar gebouw open voor meer dan alleen voetbal. Het clubhuis wordt tussen 08:00 tot 23:00 uur ook gebruikt voor dagbesteding, kinderopvang en andere activiteiten.

Helios vervult graag een grote maatschappelijke rol voor haar partners. En dat zijn niet alleen organisaties op het gebied van sport, zorg en onderwijs maar ook bedrijven van het naast gelegen bedrijventerrein.

