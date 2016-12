Samenwerking van KNZB en Optisport voortgezet

De zwembond KNZB en het exploitatiebedrijf Optisport gaan in 2017 en 2018 intensiever samenwerken en ondertekenden daartoe op 22 december een overeenkomst. De belangrijkste doelen voor deze samenwerking zijn verbetering van het accommodatiegebruik en het beter bereiken van de leden van de zwemverenigingen.

Het hernieuwde partnership heeft als uitgangspunt dat een goed gebruik van een zwemaccommodatie de basis vormt voor een gezonde exploitatie en een gezond verenigingsleven.

Verzamelen van gebruikersgegevens

Concreet betekent deze samenwerking dat Optisport en de KNZB nadrukkelijker de zwemlesmethode Superspetters, de Zwem4daagse en de KNZB borstcrawlcursussen zullen aanbieden. Daarnaast wordt gestart met het verzamelen van gebruikersgegevens om de behoefte en profielkenmerken van klanten te weten te komen en op basis daarvan het aanbod te optimaliseren.

Levenslange band met de zwemmer

Jan Kossen, algemeen directeur van de zwembond, is blij met de voorzetting van de samenwerking. “Zwemmen is één van de gezondste manieren van bewegen. De KNZB wil graag met elke zwemmer in Nederland een levenslange band opbouwen en dat willen wij realiseren via een goed aanbod in de zwembaden waarmee wij meer zwemmers bereiken en een goede exploitatie kunnen realiseren. Zwemverenigingen vervullen een maatschappelijke rol en zorgen voor sociale verbinding en daar hebben de zwembaden weer baat bij.”

Zoveel mogelijk zwemmers ontvangen

Optisport directeur Erwin van Iersel stelt dat “zwemmen één van de belangrijkste activiteiten van Optisport is. Met de expolitatie van meer dan 65 zwembaden in Nederland willen we graag zoveel mogelijk zwemverenigingen en recreatieve zwemmers ontvangen in onze accommodaties.”

Meer samenwerking met zwemverenigingen

“Hiervoor zullen programma’s worden aangeboden zoals Superspetters en de Zwem4daagse. En Optisport streeft een goede samenwerking na met alle lokale zwemverenigingen. De nieuwe zwembad CAO geeft ruimte voor een nog betere samenwerking met de zwemverenigingen. Er is dus alle reden om elkaar actief op te zoeken”, aldus Van Iersel.

