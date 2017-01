Open Club Limburg verbindt en verrijkt sportclubs

Snelle veranderingen brengen nieuwe uitdagingen voor Limburgse sportclubs met zich mee. Bestuurders moeten in het geweer komen tegen vereenzaming, overgewicht, vergrijzing en krimp. Want krimp leidt tot minder leden, minder vrijwilligers en minder geld. Maar het kan anders, via de Open Club Limburg.

Maar hoe pak je dat aan? Het beste antwoord op die vraag lijkt vooral ‘samen’. Door verbindingen te leggen, een gemeenschap te creëren en elkaar te versterken via de Open Club Limburg.

Inspirerende ontmoetingsplek

Huis voor de Sport Limburg gelooft in een Open Club, die verbindt, verrijkt en verenigt. “Wij zien de Open Club Limburg als een nieuwe ontmoetingsplek. Een plek om te sporten maar ook een plek waar van alles te doen is op het gebid van zorg, onderwijs en cultuur. Een gezellige en inspirerende plek die is verankerd in het Limburgse maatschappelijke leven. De Open Club voor jong en oud, met of zonder beperking.

Een open blik richting duurzame toekomst

Iedere sportvereniging in Limburg moet met een open blik naar de omgeving en naar de toekomst kijken. Naar andere verenigingen maar ook naar scholen, bedrijven en zorg- en cultuurinstellingen. Kijken naar hoe je je als sportvereniging open kunt stellen en kunt samenwerken aan een duurzame toekomst.

De mensen achter Open Club Limburg

Open Club Limburg is een initiatief van Huis voor de Sport Limburg. Deze organisatie coacht sportclubs en biedt maatproducten aan om een eigen Open Club Limburg te creëren. Door een proces van verbinden via verrijken naar verenigen. De Open Club maakt een scan van de mogelijkheden van een sportclub. Vervolgens worden er oplossingen geboden op het gebied van exploitatie, inkoop of financiering.

