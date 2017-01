Intentieverklaring voor een sportbedrijf Gorinchem?

De buitensportclubs op de sportparken Molenvliet en Dalem in de gemeente Gorinchem hebben een manier gevonden om te kunnen samenwerken. Hiertoe hebben de clubs een intentieverklaring ondertekend en als alles volgens plan verloopt start die samenwerking al in 2017.

In 2016 hebben de buitensportverenigingen o.l.v. Henk van de Wetering van NOC*NSF gesproken over de samenwerkingsmogelijkheden en een visie op het accommodatiebeleid.

Koepelorganisatie

Het resultaat is een rapport waarin de clubs aangeven samen de oprichting van een koepelorganisatie te onderzoeken. De clubs zullen samen met de gemeente Gorinchem bekijken onder welke voorwaarden dat kan. Ook het beheer en onderhoud van de velden en clubhuizen door de verenigingen zelf, wordt hierin betrokken.

Onderhoudstaken in de intentieverklaring

In de intentieverklaring staat ook dat zal worden geïnventariseerd welke taken er moeten worden uitgevoerd. Ook wordt beoordeeld hoeveel geld daarvoor nodig is en welke organisatievorm daar het beste bij past. Pas nadat de uitgangspunten zijn vastgesteld en alle partijen daarmee kunnen leven, zal het onderzoek worden gestart.

Gezamenlijke inkoop en kortere lijnen

Gestructureerd samenwerken via een koepelorganisatie biedt de clubs veel nieuwe mogelijkheden, waaronder efficiënter gebruik van elkaars sportvelden. Maar ook kunnen kennis en ervaringen, ondersteuning en vrijwilligers beter worden gedeeld. Door samen in te kopen en kortere lijnen ontstaan er financieel ook meer kansen.

