Doorgaan met roken betekent stoppen met sporten

Rokers zijn niet meer welkom bij de Rotterdamse sportclub Active Sports. “Mensen die bereid zijn te stoppen met roken om hun doel te bereiken zijn welkom. Degenen die een sigaretje blijven opsteken niet”, stelt eigenaar Michel Dekker. Een gewaagde stellingname maar durven reguliere sportverenigingen deze ook aan?

“Mensen komen bij ons omdat zij aan hun gezondheid willen werken. Dan zijn zij van harte welkom maar wij verwachten dan dat zij zich daar voor 100% voor inzetten.”

Stoppen met roken

Volgens Dekker is Active Sports meer een lifestyleclub dan een sportschool. “Wij zijn levensveranderaars. Als jij een sterker en gezonder lichaam wilt zul je moeten stoppen met roken.” Hij vindt het logisch dat van zijn cliënten te vragen. “Als je met ons wilt meespelen moet je je aan de spelregels houden.”

Gat in je boot

De opstelling van Dekker maakt veel los. Hij geeft aan dat 98% van de reacties van zijn leden positief is. “En van collega’s heb ik al gehoord dat ze het een mooi initiatief vinden. Ik denk dat je de integriteit van een fitnessprofessional in twijfel kunt trekken als hij of zij het roken van leden goedkeurt. Wij vertellen onze leden dat je met roken ‘een gat boort in je eigen boot. Als zij niet stoppen met roken, stoppen wij met hun begeleiding.”

Geld naar het Longfonds

Dekker wil via zijn aanpak mensen mensen écht aan een gezonder leven helpen. “Active Sports begeleidt sporters eerst in een traject van drie maanden om hun doelen te leren kennen, een soort voortraject om te kijken wie je bent en wat je wilt”, stelt Dekker. “Zodra blijkt dat iemand in deze eerste fase niet kan stoppen met roken, dan stoppen wij met de begeleiding. De betaling blijft dan gewoon doorlopen. Het geld dat daardoor binnenkomt maken wij over naar het Longfonds.”

Volg ook @Allesportzaken