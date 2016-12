Utrecht wil in 2017 rookvrije sportcomplexen

Kampong bijt vanaf 2017 het spits af in Utrecht, met een geheel rookvrij sportcomplex. Niet alleen in sportkantines maar ook langs de lijn op het veld is roken binnenkort verboden. Maar ook bij FC Utrecht maakt van vak Z het eerste rookvrije stadiongedeelte van Galgenwaard.

“Roken in stadions met een open dak is toegestaan maar de nadruk ligt steeds meer op een gezonde levensstijl”, zegt woordvoerder Perry Hendriks van FC Utrecht.

Rookvrije stadions

Internationale ontwikkelingen wijzen erop dat in 2017 meer stadions rookvrij zullen worden. FC Utrecht gaat in maart 2017 bekijken hoe de club rookvrij verder gaat invoeren. Er zal worden geluisterd naar de wensen van de supporters maar het stimuleren van een gezonde leefstijl vinden wij belangrijk. Een rookvrij stadion past ook bij de filosofie van hoofdsponsor Zorg van de Zaak“, aldus Hendriks.

Goed voornemen Kampong

“Na de winterstop is Kampong voetbal een rookvrije club. Noem het een goed voornemen voor het nieuwe jaar”, zegt voetbalvoorzitter Frank van Heusden. “Wij vinden dat roken niet bij sport past. Toeschouwers die langs de lijn roken terwijl kinderen of volwassenen aan het sporten zijn, dat moet je niet willen. Voor dit besluit hebben wij niet eens onze leden geraadpleegd maar wij verwachten weinig weerstand.”

Voorbeeld overnemen

Behalve Kampong staan ook andere Utrechtse clubs positief tegenover het rookverbod op sportcomplexen. Voorzitter Wim Stolwijk van vv De Meern: “Prima stap hoor, alleen de handhaving is misschien wat ingewikkeld.” Ook Frank Zuijdam, voorzitter van Zwaluwen Utrecht 1911, vindt het een goed idee. “Ik kan me voorstellen dat wij onze club ook rookvrij maken.”

Voorstel gemeente Utrecht

De komende weken gaat de gemeente Utrecht met besturen van sportclubs bespreken hoe en waar maatregelen tegen het roken kunnen worden getroffen. “Wij gaan de handhaving, sancties en locaties serieus uitwerken”, zegt persvoorlichtster Ingrid van der Aa. “De gemeente zal eind mei, na de voorjaarsnota, met concrete voorstellen komen.”

Volg ook @Allesportzaken