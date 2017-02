Overkapping voor rokers vv Hulzense Boys geweigerd

Dat roken schadelijk is voor de gezondheid weten wij al een jaar op 50. Best opmerkelijk dat het idee dat roken en sporten niet samen gaan, nu pas voet aan de grond krijgt. Maar bij de Hulzense Boys in Nijverdal nog niet. Het clubbestuur vroeg toestemming voor een overkapping voor rokers.

De Hulzense Boys willen roken op hun complex niet afschaffen. Zij verzochten de gemeente juist om toestemming voor de bouw van een overkapping. Om “de situatie rond de kantine danig te verbeteren.”

Verzoek is afgewezen

Maar de gemeente Hellendoorn, waar Nijverdal onder valt, wil de club geen toestemming verlenen voor de bouw van een overkapping. Het verzoek van het clubbestuur is door de Bestuurscommissie voor Lichamelijke Oefening en de Sport (BLOS) afgewezen. Het college van BenW heeft de taken en bevoegdheden rond de sport bij deze BLOS neergelegd.

Gemeente voert juist een ontmoedigingsbeleid

De BLOS benadrukt dat het ontmoedigen van roken één van de speerpunten van het gemeentelijke gezondheidsbeleid is. De bouw van een aparte voorziening voor rokers staat daarmee op gespannen voet. De club had aangegeven dat een overkapping “de bestaande situatie bij de kantine van Hulzense Boys danig zou verbeteren” maar met dit verzoek zwemt het bestuur van de Hulzense Boys tegen de stroom op.

Doorn in het oog

Sinds 2008 worden rokers geweerd uit de kantine op het sportpark van de Hulzense Boys. Zij staan sindsdien onder een afdak, bij de ingang van de kantine. Hierdoor moesten bezoekers vaak door de rook lopen als zij de kantine in of uit wilden. Die situatie is het bestuur al tijden een doorn in het oog. Daarom werd begin november 2016 besloten dat bij de ingang niet meer mag worden gerookt. Maar een alternatieve oplossing, een overkapping op een stuk gemeentegrond naast de kantine, is dus afgeschoten.

