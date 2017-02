Almelose voetbalclubs collectief tegenover de gemeente

De Almelose voetbalclubs bundelen hun krachten. Zij gaan collectief de onderhandelingen in met de gemeente m.b.t. de overname van het sportveldonderhoud. “We staan er positief in”, stelt voorzitter Henk Kikkert van de Federatie van Almelose Voetbalverenigingen (FAV).

De elf Almelose voetbalclubs vergaderen op 1 februari bij Oranje Nassau (ON). Zij bespreken dan een voorstel van Almelo om het sportveldonderhoud van de gemeente over te nemen.

Samen meer bereiken

Dat is op zich al bijzonder omdat Sportvereniging PH en ON Almelo geen lid zijn van de FAV. Maar vanwege de privatiseringsplannen van de gemeente schuiven deze clubs toch aan. Voorzitter Kikkert is daar blij mee want “samen staan we sterker en kunnen we meer bereiken. Het is het beste wanneer alle clubs op één lijn zitten.”

Onderhoudsvergoeding

Het voorstel van Almelo is om de clubs het beheer en de exploitatie van hun velden over te laten nemen. De gemeente zou de clubs daarvoor dan een vergoeding betalen. De hoogte van de voorgestelde vergoeding – zo’n 8.000 euro per natuurgrasveld per jaar – is voor de clubs cruciaal.

Openingsbod

Kikkert ziet het voorstel als een openingsbod om over te onderhandelen. “Wij komen vast wel aan een bedrag waar de voetbalclubs mee uit de voeten kunnen.” De FAV houdt de KNVB-norm voor onderhoud van een grasveld in het achterhoofd. Die norm bedraagt 12.500 euro per veld, per jaar. Voor kunstgrasvelden is dat normbedrag hoger. Kikkert heeft goede hoop dat de gemeente en de voetbalclubs er via een warme overdracht uit zullen komen.

Warme overdracht

Bij een warme overdracht gaat het niet alleen om de hoogte van de vergoeding. De velden, groenstroken en hekwerken moeten er bij een overname ook netjes bij liggen. Als de privatisering van de accommodaties doorgaat zullen de Almelose voetbalclubs hun velden niet zelf gaan onderhouden. “Het onderhoud zal collectief worden uitbesteed aan een marktpartij”, stelt Kikkert.

