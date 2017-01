Nederlandse Padelbond stopt samenwerking met KNLTB

In Nederland spelen al zo’n 10.000 mensen padel en er bestaat al sinds 2014 een toernooiencircuit. Na een geslaagde pilot in het najaar van 2016 is daar nu de officiële competitie van de Padelbond bijgekomen. Verspreid over heel Nederland zullen hier waarschijnlijk zo’n 20 padelclubs aan gaan deelnemen.

Met de KNLTB loopt niet alles even soepel. Gezien de operationele meningsverschillen met de bond heeft de NPB besloten om de officiële NPB padelcompetitie zelf te gaan organiseren.

Padelbond bedankt de KNLTB

Tijdens de pilot in 2016 werd met de tennisbond samengewerkt. De NPB dankt de tennisbond voor de samenwerking tijdens deze pilot. De bond gaat echter liever zelfstandig verder met de ontwikkeling van het padel in Nederland. Tijdens de meest recente ALV is ook besloten dat de padelbond zelf de officiële padelcompetitie gaat organiseren.

Ruimte voor padel

De NPB wil de beoefening van padel in Nederland in de ruimste zin van het woord bevorderen. Dat wil de bond bereiken door het organiseren van wedstrijden en door met de padelspelers samen te werken. De NPB wil ook stimuleren dat in nieuwe sportinrichtingen ruimte wordt gemaakt voor de beoefening van padel.

Padel competitie

De data en de wedstrijdverslagen van de officiële NPB padel competitie zijn binnenkort te lezen via de website van de Padelbond. Ook kunnen spelers zich dan voor de competitie inschrijven via de site. Tijdens de competitie krijgen spelers punten voor de ranking die ook zal worden vermeld op de bondswebsite.

