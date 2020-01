Hoe zit het nou precies met de zorgplicht van sportclubs

In december 2019 kreeg Sportaal Enschede een boete van de rechter. Er waren rubberkorrels naast het veld van voetbalclub Vogido terecht gekomen. Tweede Kamerlid Maurits von Martels wil nu weten wat de zorgplicht van sportclubs met zulke velden is.

Kamerlid von Martels heeft Kamervragen gesteld aan de ministers van IenW en VWS . Hij wil precies weten welke zorgplicht sportclubs nu hebben.

Boete op van 10.000 euro

Op 19 december legde de rechter Sportaal een boete op van 10.000 euro. De rechter vond dat het sportbedrijf zich niet aan zijn zorgplicht had gehouden. Het zou ook een artikel van de Wet Bodembescherming hebben overtreden. Maar de advocaat van Sportaal vindt het bewijs tegen Sportaal flinterdun. Maar het OM stelt ‘dat het voldoende bewezen is dat rubberkorrels niet goed zijn voor de natuur’.

Rechtszaken zorgplicht van sportclubs

De vraag is nu vooral wat er verder gaat gebeuren. Veel sportclubs hebben namelijk rubber op de kunstgrasvelden liggen. De advocaat van Sportaal verwacht daarom in ieder geval meer rechtszaken over de zorgplicht van sportclubs. Enschede legt de komende tijd in ieder geval geen kustgrasvelden met rubberkorrels meer aan. Dit stelde wethouder Niels van den Berg al in september 2019.

Van rubber naar kurk

Von Martels wil van de ministers precies weten wat de zorgplicht voor sportclubs inhoudt. “Wanneer voldoet een sportclub met rubber infill op de kunstgrasvelden, aan de zorgplicht”, zo vraagt hij zich af. “Rubberkorrels zijn te vervangen door kurk maar lost dat het probleem op? Is dat voldoende om aan de zorgplicht te voldoen?”

Rol ministeries bij overgang

Von Martels vindt niet dat je sportclubs met rubberkorrels op de velden, aan hun lot kunt overlaten. Hij wil weten wat het clubs kost om over te stappen op een infill van kurk. “Die clubs draaien op vrijwilligers en hebben het vaak al niet zo breed.” Hij vraagt dan ook of de ministers een rol kunnen spelen bij een eventuele overgang naar kurk.

