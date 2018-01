Eerste stappen gezet richting Zeeuws Sportakkoord

“Zeeland heeft meer te bieden dan jullie zelf denken.” Dit zei Michael van Praag, voorzitter van de Nederlandse Sportraad, tijdens een bijeenkomst in Goes over de toekomst van de sport in Zeeland.

In Goes werden op 10 januari jl. de toekomst van de Zeeuwse sport en een mogelijk Zeeuws Sportakkoord besproken.

Zeeuws Sportakkoord

Voorzichtig worden de eerste stappen richting een Zeeuws Sportakkoord gezet. In dit akkoord zouden alle dertien Zeeuwse gemeenten op het gebied van sport moeten gaan samenwerken. Het doel moet dan zijn om zo talent te stimuleren, de bewoners van Zeeland gezond te houden en iedereen in de buurt te laten sporten.

Veel te bieden

“Voor de toekomst van de provincie kan zo’n sportakkoord van groot belang zijn. En ik denk dat wij als gemeenten samen veel te bieden hebben”, aldus Patrick Vader van SportZeeland. “Door nu intensiever samen te gaan werken staan wij in de toekomst sterker.”

Problemen in krimpregio’s

Als voorzitter van de Nederlandse Sportraad houdt Michael van Praag zich op landelijk niveau bezig met sport. Het belangrijkste doel van de bijeenkomst in Goes was om hem duidelijk te maken welke problemen er in Zeeland spelen.

Het grootste probleem dat naar voren kwam is de krimp in een aantal regio’s. De zorg voor het bewoonbaar houden van de dorpen en het overeind houden van de sport en faciliteiten is een zware taak.

Zo’n 750 clubs over

Vader: “SportZeeland wil graag dat de sportclubs in de provincie voor iedereen bereikbaar blijven. En ik hoop dat wij over een paar jaar zo’n 750 sterke, stabiele clubs over hebben, in plaats van de 2.000 die er nu nog zijn.”

Zeeland is bijzonder

“Maar Zeeland is heel bijzonder”, legde Van Praag de toehoorders uit. “Deze provincie blijft in het landelijke beleid vaak wat onderbelicht maar dat is zonde. Want Zeeland heeft op het gebied van sport zoveel te bieden.”

