Zeeuws sportakkoord vertaling Sport verenigt Nederland

Het landelijke sportakkoord is door de gemeenten en de provincie Zeeland vertaald naar de eigen situatie. Een doel in het Zeeuws sportakkoord is om in 2023 zo’n 5% meer inwoners met een gezondheidsachterstand, te laten bewegen.

Zeeuwse sportclubs kampen, net zoals in de rest van het land, met te weinig leden en vrijwilligers. Vergrijzing en ontgroening zijn ook in Zeeland van invloed op de sportdeelname.

Vrienden voor het leven

Zeeland vindt dat sport bijdraagt om het karakter te vormen en te leren omgaan met anderen. “Mensen ontmoeten elkaar in de sport en een wedstrijd, tocht of bridgeavond brengt mensen samen. Kinderen kijken later met plezier terug op hun sportervaringen en kunnen er vrienden voor het leven aan overhouden.”

Hoofdpunten Zeeuws sportakkoord

Ook in Zeeland gaan steeds meer mensen, ten koste van de clubs, individueel sporten en bewegen. “Maar ook de afstand tot voorzieningen is een lastig punt”, zo staat in het Zeeuws sportakkoord.

Het akkoord wil dus meer mensen aan het sporten en bewegen zien te krijgen. Het nieuwe Zeeuws sportakkoord heeft vijf thema’s en loopt tot 2024.

1 duurzame sportinfrastructuur

Iedere Zeeuwse kern moet een sport-, speel- of beweegvoorziening krijgen. Daarvoor moet de openbare ruimte en natuur duurzaam en beweegvriendelijk worden ingericht;

2 vitale sportaanbieders

De sport- en beweegactiviteiten moeten in iedere kern aansluiten bij de behoeften van de inwoners. Sportclubs of buurtsportcoaches kunnen hun activiteiten lokaal organiseren;

3 vaardig in bewegen

Ieder kind krijgt minimaal eens per week bewegingsonderwijs van een vakspecialist en talent moet zich optimaal kunnen ontwikkelen;

4 positieve sportcultuur

Bestuurders, trainers en andere sportvrijwilligers moeten een positieve sportcultuur kunnen realiseren. Iedereen moet prettig en veilig kunnen sporten;

5 sportevenementen

Sportevenementen in Zeeland moeten een positieve impact hebben op de manier waarop de wereld naar Zeeland kijkt. De provincie wil daarom zeker twee sportevenementen met een brede uitstraling opzetten. Maar Zeeland wil ook elke vijf jaar een groot internationaal topsportevenement op de kaart zetten.

