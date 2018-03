“Wat doet een wethouder sport als hij wethoudt? Houdt hij van de wet, houdt hij zich aan de wet of handhaaft hij de wet”, vraagt Hugo van der Poel, directeur van het Mulier Instituut zich af.

Wat doet een wethouder sport? Want er is geen sportwet dus wat houdt wet-houden door hem of haar in?

Andere wetten

Een wethouder sport past andere wet- en regelgeving toe, zoals de Wet Markt en Overheid. Of regels rond para-commercie en het schenkbeleid. Maar dit is niet het eerste waar je aan denkt bij een wethouder sport.

Autonomie

Sport behoort tot de gemeentelijke autonomie. Je zou dat kunnen interpreteren als de mogelijkheid om als gemeente een eigen ‘wet voor de sport’ op te stellen. De wethouder sport is dan de hoeder van de gemeentelijke ‘sportwet’. De wijze zeg maar, waarop de gemeente sport lokaal wenst te regelen.

Dat regelen begint bij de definitie of afbakening van sport. Waarover gaat het gemeentelijke sportbeleid en de wethouder sport? En waarover niet? Over bridge, klimhallen, bewegingsonderwijs, scouting of informele loopgroepen?

Bonden zijn de wethouders

Sportbonden hoeden de regels van een specifieke sport. Zo regelt de KNVB hoe wij in Nederland voetbal spelen en de Nevobo hoe wij (competitief) volleyballen. Bonden zijn de wethouders. Zij formuleren dus de spelregels (de ‘wet’) en houden clubs en spelers daaraan.

Wij kunnen niet hebben dat de wethouder van gemeente A zich gaat bemoeien met hoe je voetbal speelt op christelijke grondslag. Net zomin als hoe dat in gemeente B op islamitische of liberale grondslag moet worden gespeeld. Dan wordt een eerlijke competitie onmogelijk.

Sport of niet

Echter, voor NOC*NSF is bridge een sport maar voor het Europese Hof weer niet. De gemeente kan op grond van eigen afweging bepalen of de wethouder sport wel of niet iets moet met bridge. En zo ja, wat dan.

Natuurlijk zouden bijvoorbeeld bridgers graag weten waarom hun activiteit door de gemeente al dan niet als sport wordt aangemerkt. En wat voor gevolgen de gemeente daaraan wenst te verbinden.

