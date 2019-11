Tegenprestatie bijstand in de vorm van vrijwilligerswerk?

Stas. Tamara van Ark (SZW) is voorstander van een verplichte tegenprestatie voor bijstandsgerechtigden. Alle gemeenten zouden deze mensen moeten vragen om voor hun uitkering iets terug te doen.

Alle 430.000 bijstandsgerechtigden moeten een tegenprestatie gaan leveren. Dat stelde staatssecretaris Tamara van Ark op 20 november in een Kamerbrief.

Tegenprestatie op maat

Alle gemeenten moeten mensen die een bijstandsuitkering ontvangen, gaan vragen om daarvoor iets terug te doen. Wat deze tegenprestatie precies zou moeten inhouden, verschilt per persoon.

Bijstandsgerechtigden moeten een bijdrage gaan leveren aan de maatschappij. Dat moet bijvoorbeeld in de vorm van een baan, leerwerk, stage of vrijwilligerswerk. Maar ook in de vorm van het verlenen van mantelzorg.

Strafmaatregelen

Wat gemeenten zouden moeten doen als een bijstandsgerechtigde weigert om mee te werken, is nog niet duidelijk. Van Ark zegt in de Volkskrant dat zij met de gemeenten over eventuele strafmaatregelen wil gaan praten. Volgens Van Ark geldt deze maatregel niet alleen als tegenprestatie voor de uitkering. Deze moet ook zorgen voor een ‘sociale activatie’ t.b.v. de eigen ontwikkeling van de mensen in deze groep.

Versoepeling taaleis

In de Kamerbrief kondigde Van Ark ook een versoepeling van de taaleis voor mensen met een bijstandsuitkering. De eis dat zij basaal Nederlands machtig moeten zijn blijft overigens bestaan. Maar het moet voortaan mogelijk zijn om deze eis aan te passen voor personen die minder goed kunnen leren.

Follow @Allesportzaken