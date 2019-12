Al 95% van de gemeenten actief met sportakkoord

339 van de 355 gemeenten zijn al actief met een sportakkoord. En 65 gemeenten zijn zelfs al gestart met de uitvoering van een sportakkoord. En vijf grote steden ontwikkelen ‘living labs’ die sportinnovaties gaan testen.

274 gemeenten zijn in november 2019 bezig met het opstellen en sluiten van sportakkoorden. Dit blijkt uit de voortgangsrapportage ‘ Sport verenigt Nederland ‘.

Meer sport

In deze rapportage brengt het Mulier Instituut de inspanningen van het eerste jaar van het Nationaal Sportakkoord in beeld. Het doel van de lokale akkoorden is om meer sport via nieuwe samenwerkingen zoals met zorg of onderwijs, te bewerkstelligen.

Het is uiteindelijk de bedoeling dat iedereen veilig en zonder belemmeringen in een gezonde omgeving plezier kan hebben in sport.

Enkele inspanningen:

– 48 adviseurs werken samen met de sportformateurs. Zij versterken de lokale sport en betrekken zo veel mogelijk partijen bij de lokale sportakkoorden;

– Sportaanbieders kunnen gebruik maken van diensten zoals workshops of cursussen. Deze gaan over thema’s zoals positief coachen, vrijwilligerswerving of verduurzaming van de accommodatie;

– Acht maatschappelijke partners werken met het ministerie van VWS, NOC*NSF en VSG samen. Zij stimuleren de sport- en beweegdeelname van kwetsbare groepen en het toegankelijker maken van het aanbod;

– Bedrijven en organisaties worden via vijf challenges gestimuleerd om innovatieve ideeën en oplossingen voor het sportakkoord te ontwikkelen;

– Amsterdam, Rotterdam en Den Haag maar ook Utrecht en Eindhoven ontwikkelen zogenaamde ‘living labs’. Hierin gaan deze steden innovaties op het gebied van sport en bewegen testen.

