Pas de Flexwet aan, contracten in de amateursport zijn anders

“De Flexwet (WWZ) is goed bedoeld maar onhandig”, vinden de amateursportclubs. Goed presterende trainers verloren door deze wet hun baan terwijl zij anders een vast contract zouden hebben kregen. De KNVB en NOC*NSF vragen Edith Schippers aanpassing van deze Flexwet.

NOC*NSF heeft demissionair minister Asscher al vaker gevraagd de Flexwet voor sportclubs aan te passen maar daar wilde hij niet aan.

Zes maanden wachttijd

Sinds 2016 moet een contract voor onbepaalde tijd al ná het derde tijdelijke dienstverband binnen twee jaar worden gegeven. En de tussentijdse ‘wachttijd’ van drie maanden is in de Flexwet opgerekt naar zes tot afschuw van veel sportclubs. Daarom is informateur Edith Schippers in een brief gevraagd om de wet aan te passen.

Geen uitzonderingen

Clubs zien zich nu genoodzaakt om trainers na twee jaar in vaste dienst te nemen, met alle financiële risico’s van dien. Het alternatief is om na 24 maanden afscheid nemen van een goed functionerende coach. NOC*NSF heeft demissionair minister Asscher al vaker gevraagd deze Flexwet voor sportclubs aan te passen. Maar daar wilde hij niet aan.

De sportkoepel krijgt bijval van de KNVB. “Contracten in de amateursport zijn anders dan in het bedrijfsleven”, stelt directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee. “Veel clubs hebben problemen met de uitvoering van deze Flexwet.”

Clubs nemen toch afscheid

Nu zijn er clubs die een trainer na twee jaar in vaste dienst nemen. Maar er zijn er ook die het risico niet lopen en afscheid nemen van een trainer. En de Flexwet werkt vreemde constructies in de hand, zo weet nu ook Kevin van Veen van derdeklasser SKV in Wageningen.

Van Veen is al drie seizoenen trainer maar hij had komend seizoen door de Flexwet bijna niet meer op de bank gezeten. “De club wilde niet zo lan aan mij vastzitten en dat snap ik wel. Uiteindelijk kon ik via de cao Sportverenigingen toch nog een nieuw tijdelijk contract krijgen.”

